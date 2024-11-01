edición general
Un ataque ruso en Járkov provoca la evacuación de 50 niños de una guardería

Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles que un ataque ruso con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, ha provocado la evacuación de 50 niños de una guardería que se ha visto afectada, además de matar a una persona. Las fuerzas rusas han empleado dos drones kamikaze de fabricación iraní modelo Geran-2. El ataque ha caído sobre "una zona de gran densidad administrativa y residencial" de este distrito sobre las 11:00

7 comentarios
security_incident #6 security_incident
Todavía hay guarderías en Jarkov después de 3 años de invasión rusa?
En Gaza duraron 3 semanas. Creo que a Vladi le iría bien un curso rápido en siogenocidio. Al fin y al cabo la mitad de los israelíes hablan ruso.
1 K 19
Andreham #2 Andreham
Hijos de puta.
1 K 14
alcama #1 alcama
RUSIA ASESINA
4 K 11
Graco #4 Graco
Llevan semanas disparando himars desde baterias situadas en barrios residenciales en Jarkov.
No se veía venir.
0 K 9
ElBeaver #5 ElBeaver
#4 los vatniks hundiendo la noticia en 1,2,3.....
0 K 7
ElBeaver #7 ElBeaver
Lo que sorprende es que esta noticia sobreviva más de unas horas en MNM, los safaris humanos se reportan cada tanto y se hunden, esta también le pasara lo mismo ,solo 22 votos, www.meneame.net/story/terrorifico-safari-humano-jerson-drones-rusos-ca
0 K 7
#3 jimmi
Son fake news. Se ve como uno mira a cámara. Viva putin.
1 K -7

menéame