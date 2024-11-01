Las autoridades ucranianas han denunciado este miércoles que un ataque ruso con drones sobre el barrio de Jolodnohirski, en Járkov, ha provocado la evacuación de 50 niños de una guardería que se ha visto afectada, además de matar a una persona. Las fuerzas rusas han empleado dos drones kamikaze de fabricación iraní modelo Geran-2. El ataque ha caído sobre "una zona de gran densidad administrativa y residencial" de este distrito sobre las 11:00
En Gaza duraron 3 semanas. Creo que a Vladi le iría bien un curso rápido en siogenocidio. Al fin y al cabo la mitad de los israelíes hablan ruso.
No se veía venir.