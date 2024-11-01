Ataque neonazi tras un concierto en Hortaleza

Un grupo de estética 'skinhead' agrede con gas pimienta a músicos portugueses que actuaron este sábado en el centro social El Nido y a uno de los organizadores del concierto. La semana pasada, tres jóvenes migrantes también fueron rociados con este gas en Hortaleza
Creo que para el curso de Nazis deberían recomendar el nuevo Cuaderno Rubio y Ojos Azules Ario
O eso o sacar un cuadernillo de pintadas nazis (ojo, que igual hay nicho de mercado y tenemos un negocio entre manos )