Ataque neonazi tras un concierto en Hortaleza

Ataque neonazi tras un concierto en Hortaleza

Un grupo de estética 'skinhead' agrede con gas pimienta a músicos portugueses que actuaron este sábado en el centro social El Nido y a uno de los organizadores del concierto. La semana pasada, tres jóvenes migrantes también fueron rociados con este gas en Hortaleza

Comentarios destacados:    
maxxcan #4 maxxcan
Melo comentó un amigo y me pasó fotos. Prácticamente ninguna esvástica bien dibujada.
Creo que para el curso de Nazis deberían recomendar el nuevo Cuaderno Rubio y Ojos Azules Ario
4 K 68
MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#4 Ya se sabe que a todos los nazis les falta un verano y tienen el conocimiento justito para pasar el día, pero por favor, que antes de ponerse a hacer pintadas guarras, practiquen un poco la caligrafía con un Cuaderno Rubio, que no hay quien entienda lo que ponen xD  media
1 K 25
Verdaderofalso #8 Verdaderofalso *
#4 #5 acabarán optando por hacer algo más sencillo y no complicarse tanto xD xD

O eso o sacar un cuadernillo de pintadas nazis (ojo, que igual hay nicho de mercado y tenemos un negocio entre manos xD)
1 K 30
maxxcan #10 maxxcan
#8 plantillas para nazis?? veo negocio :-D
0 K 10
Cometeunzullo #9 Cometeunzullo
Van justos para pasar el día, si hacen una esvástica bien, llegan cagados a casa.
1 K 24
#7 malditopendejo
"toreros welcome"? Menudo slogan.....
1 K 21
#1 Hoypuedeserungrandia
Si hubiese sido en Altsasu seguro que a estas horas estaban detenidos bajo la ley antiterroristas.
2 K 21
traviesvs_maximvs #2 traviesvs_maximvs
#1 Vicente Vallés y Anorrosa compungidos abriendo sus respectivos programas de predicación.
2 K 36
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
Lo que viene siendo un motivo de celebración para los que suelen decir "les llamáis nazis por pensar diferente" cuando se señala a la escoria nazi.
0 K 15
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#3 a ver, no hay ni una esvastica bien dibujada, no nos precipitemos xD
1 K 32

