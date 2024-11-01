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Ataque israelí mata al periodista de Al Jazeera Mohammed Wishah en Gaza (ING)

Ataque israelí mata al periodista de Al Jazeera Mohammed Wishah en Gaza (ING)

Un ataque con aviones no tripulados israelíes mató al corresponsal de Al Jazeera, Mohammed Wishah, en Mubasher, al oeste de la ciudad de Gaza.

| etiquetas: periodismo , israel , genocidio
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7 comentarios
32 5 0 K 300 actualidad
#2 marcotolo
y aun hay imbeciles que defienden a esta basura....
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josde #6 josde
#2 Muchos y por aqui algunos.
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cutty #7 cutty
#2 No achaques a la imbecilidad lo que sin duda es ....
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Ripio #1 Ripio
Es que lo padres los visten como a periodistas y pasa lo que pasa.
2 K 50
#5 Pitchford
Confundieron la cámara cin un rifle. A Usa también le pasa a veces..
1 K 34
aPedirAlMetro #3 aPedirAlMetro
Gaza, el Libano...
Asi gestiona Israel un alto el fuego...
2 K 31
A.more #4 A.more
La escoria del mundo aceptada por los "buenos"
1 K 19

menéame