El ataque de Estados Unidos a Venezuela mató al menos a 32 militares cubanos, 24 venezolanos y dos mujeres civiles

Estados Unidos necesitó matar a 32 militares cubanos, 24 venezolanos y dos mujeres civiles para secuestrar al entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Respecto al asesinato de civiles, a los que el presidente Donald Trump nunca alude cuando ensalza el éxito de la operación, entre las fallecidas se encuentran la vendedora colombiana Yohana Rodríguez, de 45 años, y Rosa Elena González, una abogada de 78 años y residente en el estado de La Guaira, cercano a Caracas.