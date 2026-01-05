edición general
El ataque de Estados Unidos a Venezuela mató al menos a 32 militares cubanos, 24 venezolanos y dos mujeres civiles

Estados Unidos necesitó matar a 32 militares cubanos, 24 venezolanos y dos mujeres civiles para secuestrar al entonces presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Respecto al asesinato de civiles, a los que el presidente Donald Trump nunca alude cuando ensalza el éxito de la operación, entre las fallecidas se encuentran la vendedora colombiana Yohana Rodríguez, de 45 años, y Rosa Elena González, una abogada de 78 años y residente en el estado de La Guaira, cercano a Caracas.

Leclercia_adecarboxylata
Fue super-limpio, no hubo ninguna baja según EEUU.*

* Respecto a los que EEUU considera humanos, claro.
** Y que "los mejores hombres de Norteamérica" como dijo Trump sean unos matones... los mismos que perturban en clase cuando son niños, así nos va y así es como lamentablemente ha ido el mundo siempre.
nadapista
#2 ya lo he dicho en otra entrada pero esa cifra no se la cree nadie, o hay bajas americanas y no hablo de una ni dos o los 24 venezolanos son los que los cubanos se consiguieron cargar antes de que acabaran con ellos y aquí ha habido paripe, y lo mismo puede ser traición que acuerdo de Maduro para salvar el pellejo.
Ze7eN
The Washington Post ha informado de que en la operación murieron “alrededor de 75 personas”. The New York Times eleva la cifra a 80. Entre los 56 militares reconocidos oficialmente y los 80 estimados, en general, resta un vacío de una veintena de personas de las que nada se sabe aún. Hablamos de cifras de medios estadounidenses, por si algún ignorante todavía tiene huevos a decir que no hay datos o que no hubo bajas civiles. A una de ellas, una mujer colombiana de 45 años, le cayó un misil estadounidense encima mientras estaba tranquilamente en la terraza de su casa.
manuelpepito
No hay declaración de guerra. Han asesinado a 80 personas. Han secuestrado al presidente y ahora extorsionan a los que han quedado para que le regalen petróleo.
