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Atacan la carpa de Vox en Barcelona por Sant Jordi y agreden a la diputada Júlia Calvet

La jornada de Sant Jordi en Cataluña, festividad que saca a miles de personas a las calles para regalar rosas y libros, registró también tres graves agresiones a dirigentes de Vox, entre ellos la diputada en el Parlament Júlia Calvet. Casi a la misma hora, grupos de extrema izquierda e independentistas rodearon las carpas informativas que el partido instaló en Barcelona, Sabadell y Mataró.

| etiquetas: agresión , julia calvet , cataluña , violencia
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18 comentarios
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Comentarios destacados:    
FunFrock #4 FunFrock
Espero q le ponga protección policial como a Santaolalla. 15 días de cabestrillo y policía de escolta, porque esto funciona así, no?
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#13 soberao
#4 Como está Esteve "desaparecido" y la policía local no sabe dónde está para entregarle la notificación del juzgado, pues está ahora los de COZ sin guardaespaldas.
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EldelaPepi #8 EldelaPepi
Si siembras odio no cosechas alcachofas.
2 K 33
adoctrinacharo #15 adoctrinacharo
#8 ¿Quieres decir con esto que los que han agredido merecerán ser agredidos en un futuro no muy lejano?
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vicvic #7 vicvic
Aquí no verás a ninguna feminista criticar la agresión a una mujer... No importa el que, sino a quien.
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SerVicius #9 SerVicius
#7 Porque la agresión no fue por ser mujer. Y ese argumento no deja ser otra forma de desprecio.
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ElBeaver #5 ElBeaver
este tipo de acciones no son positivas
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FunFrock #11 FunFrock
¿entonces la agresión esta justificada?
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adoctrinacharo #17 adoctrinacharo
#11 Como puedes leer si está justificado, porque como los consideran "fascistas" está justificada toda agresión.
Lo malo es que cuando otros alcancen el poder y justifiquen las agresiones a los que piensen diferente con su respectiva etiqueta, muchos de los que hoy agreden lloraran.
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#18 fremen11 *
#17 El otro día leí la noticia de un payaso de ultraderecha que decía que sobraban derechos y que si hacía falta había que utilizar la violencia

www.meneame.net/story/miquel-ramos-llamar-combatir-violencia-aborto-no

Así que parece que les están aplicando su mismo credo.....

Pero luego probrecitos que les han partido la cara...
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#3 Leon_Bocanegra *
Salvaje agresión ,no se si se recuperará.
Lastima que Abascal no haya mandado esta vez a sus perros con porras extensibles para poner un poco de orden.
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#14 soberao *
#3 Si los de COZ hacen un mitín y no les pegan ni pasa nada, entonces no hay noticia ni comidilla para las redes sociales, que esto es como el Tómbola, que mientras mas yesca más audiencia.
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#1 DenisseJoel
¿Los de Vox no pueden hacer política de manera normal, respetando a los demás, son insultar ni agredir? En Cataluña parece que quieren ilegalizar a partidos que suman más del 50% de los votantes. Parece que todo el mundo les sobra, van con gente armada a poner sus chiringuitos. Se comportan como colonos, quizás por eso apoyan también a los colonos en Oriente y Argentina.
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#6 Cincocuatrotres
#1 segun la noticia han sido los agresidos
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#16 Juantxi
Hasta ahora eran verdugos, ahora van de víctimas. Siempre provocando.
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#12 chocoleches
Viendo el video no está claro quién está agrediendo a quién...
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#10 lectordigital *
Estos indepes y su "revolución de las sonrisas" le llamaban
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CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
mucho lerele, pero si se achantan con un grepusculo como los que se ven en la foto...no creo que tengan agallas suficientes como para dar la cara por España. :popcorn:
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menéame