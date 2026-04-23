Atacan la carpa de Vox en Barcelona por Sant Jordi y agreden a la diputada Júlia Calvet

La jornada de Sant Jordi en Cataluña, festividad que saca a miles de personas a las calles para regalar rosas y libros, registró también tres graves agresiones a dirigentes de Vox, entre ellos la diputada en el Parlament Júlia Calvet. Casi a la misma hora, grupos de extrema izquierda e independentistas rodearon las carpas informativas que el partido instaló en Barcelona, Sabadell y Mataró.
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Lo malo es que cuando otros alcancen el poder y justifiquen las agresiones a los que piensen diferente con su respectiva etiqueta, muchos de los que hoy agreden lloraran.
www.meneame.net/story/miquel-ramos-llamar-combatir-violencia-aborto-no
Así que parece que les están aplicando su mismo credo.....
Pero luego probrecitos que les han partido la cara...
Lastima que Abascal no haya mandado esta vez a sus perros con porras extensibles para poner un poco de orden.