Atacan la carpa de Vox en Barcelona por Sant Jordi y agreden a la diputada Júlia Calvet

La jornada de Sant Jordi en Cataluña, festividad que saca a miles de personas a las calles para regalar rosas y libros, registró también tres graves agresiones a dirigentes de Vox, entre ellos la diputada en el Parlament Júlia Calvet. Casi a la misma hora, grupos de extrema izquierda e independentistas rodearon las carpas informativas que el partido instaló en Barcelona, Sabadell y Mataró.