Asturias supera las 100.000 viviendas vacías: casi una de cada seis

El epicentro del problema está en las zonas despobladas. En concejos como Belmonte de Miranda o Somiedo hay más casas cerradas que habitantes censados

Barney_77 #1 Barney_77
Que raro, el epicentro está en las zonas despobladas...
#11 juanac
#1 De eso trata el cambio que necesita España, en descentralizar población. No tiene sentido querer meter a 20 millones de personas en 50km2 teniendo otros 500000km2 disponibles.
#12 DonaldBlake
#11 Luego, se llenan esas casas de madrileños y también os quejáis xD
taSanás #7 taSanás *
Mira en idealista esas “viviendas” la mayoría son un par de muros mohosos.

Pero sirve para seguir dando combustible al mantra de que hay viviendas disponibles que los malvados inversores retiran del mercado para.. para…
#9 Borgiano
#7 Esto mismo iba a decir, contarán como casas en el registro pero habitables las menos
#3 Jacusse
Estas viviendas cuentan dentro de los 4M de las que habla Irene Montero.

No hay que construir más.
jonolulu #5 jonolulu
Que no haya nadie censado/empadronado no quiere decir que no sea, por ejemplo, una segunda residencia. Creo que tomarlo como vivienda vacía no da una lectura correcta de la realidad

En Belmonte de Miranda, más de la mitad del parque inmobiliario está vacío, 1.509 viviendas, el 55% del total. En Somiedo, 1.270 inmuebles sin uso suponen el 54,1%. En ambos concejos hay más casas cerradas que habitantes censados.
Connect #8 Connect
#5 Si es segunda residencia si tiene un uso. Incluso tercera vivienda como mucha gente tiene, en ciudad, playa y montaña.

A lo que se refieren ahí es a vivienda vacía y seguramente abandonada.
Connect #2 Connect
Atención! , Capitán obvius ha llegado! :-D
FueraSionistasdeMeneame #6 FueraSionistasdeMeneame
La mayoría de esas casas, por lo que conozco de la zona, están lejos de ser habitables, son una ruina sin dueño porque nadie se hizo heredero
#10 juanac
#6 Hay muchas habitables. De esas que se suelen usar en argumentos del tipo "nuestros padres pagaban la casa en 5 años". Pues ahí están esas casas.
#4 Kuruñes3.0
Sobran casas.
