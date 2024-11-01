Aston Martin tiene algo mucho peor que su equipo de Fórmula 1: sus acciones han caído un 99% y amenazan con hundirla

Con menos de 6.000 coches vendidos, la compañía anunció pérdidas de más de 120 millones de euros, un 89% más que el año anterior. Intentaron recuperar el impulso con el DBX, su futuro SUV, pero está siendo un fracaso. Las proyecciones de vender 5.000 coches anualmente se han quedado en 1.000. Con el Aston Martin DBX en caída libre, los siguientes que han saltado por el precipicio han sido los inversores. Desde que saliera a bolsa en 2018, tiene un valor de poco más de 400 millones de euros, las acciones han caído un 99%.