Las asociaciones militares, reacias a otro despliegue en Groenlandia sin refuerzo de efectivos

Las asociaciones profesionales de militares miran con recelo la posibilidad de que España se sume a una misión en Groenlandia sin un refuerzo previo de personal y medios. No cuestionan la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ni la obediencia a la decisión política, pero sí advierten del “límite humano” al que se enfrenta un Ejército que ya acumula varios frentes abiertos y otros en perspectiva.
Como decía el capitán de mi batería que se encargaba de la logística .. a mi me pagan por pensar, no por pegar tiros.
A ciertos espabilidados mandaba yo primero, sin el respaldo de esos oficinistas a ver lo listos que son. A vivir del terreno, como en la Edad Media.
www.youtube.com/watch?v=8hdthsG8tks
Al final, todos los modernos equipos tecnológicos cascan, incluso las armas personales, y lo único que vale es la experiencia, el entrenamiento y el equipo específico para ese terreno. Y ahí sobresalen los escandinavos y los canadienses.