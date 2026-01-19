Las asociaciones militares, reacias a otro despliegue en Groenlandia sin refuerzo de efectivos

Las asociaciones profesionales de militares miran con recelo la posibilidad de que España se sume a una misión en Groenlandia sin un refuerzo previo de personal y medios. No cuestionan la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ni la obediencia a la decisión política, pero sí advierten del “límite humano” al que se enfrenta un Ejército que ya acumula varios frentes abiertos y otros en perspectiva.