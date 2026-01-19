edición general
Las asociaciones militares, reacias a otro despliegue en Groenlandia sin refuerzo de efectivos

Las asociaciones profesionales de militares miran con recelo la posibilidad de que España se sume a una misión en Groenlandia sin un refuerzo previo de personal y medios. No cuestionan la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas ni la obediencia a la decisión política, pero sí advierten del “límite humano” al que se enfrenta un Ejército que ya acumula varios frentes abiertos y otros en perspectiva.

Sergio_ftv #5 Sergio_ftv
¿Ahora los militares airean los malestares y ponen en tela de juicio una posoble orden de sus superiores? pues juicio militar por traición, cárcel y que pase el siguiente.
3 K 42
pitercio #2 pitercio *
Tenemos 1000 tíos en Eslovaquia. Para tomar el fresco da igual un sitio que otro.
2 K 39
Cehona #4 Cehona
#2 Y millones de patriotas dispuestos a luchar por el corazón de Jesús
2 K 30
antesdarle #8 antesdarle
#4 hombre si hacen una brigada internacional para luchar contra los gringos. Alguno se apunta hasta gratis xD
1 K 26
#10 Grahml
#4 Abascal el primero.  media
1 K 29
Cehona #11 Cehona
#10 Aznar guarda la equipación completa  media
1 K 23
Cehona #12 Cehona
#10 Aunque depende de la contienda  media
0 K 14
#1 z1018
Habrá que enviar a los miles de oficinistas que tienen y que cobran como militares, no como administrativos o técnicos de la administración.
1 K 21
HeilHynkel #3 HeilHynkel *
#1

Como decía el capitán de mi batería que se encargaba de la logística .. a mi me pagan por pensar, no por pegar tiros.

A ciertos espabilidados mandaba yo primero, sin el respaldo de esos oficinistas a ver lo listos que son. A vivir del terreno, como en la Edad Media.
0 K 20
karakol #9 karakol
Un militar finés nos cuenta las particularidades del combate ártico y por qué no cualquiera vale para eso.

www.youtube.com/watch?v=8hdthsG8tks

Al final, todos los modernos equipos tecnológicos cascan, incluso las armas personales, y lo único que vale es la experiencia, el entrenamiento y el equipo específico para ese terreno. Y ahí sobresalen los escandinavos y los canadienses.
0 K 20
Cehona #13 Cehona
#9 Tienes con el RICZM, el "Galicia" 64 (Jaca) y el "América" 66 (Berrioplano) tropas entrenadas no solo para ir a ver la nieve.
0 K 14
Mister_T #6 Mister_T
Pero si van a mandar a 2 o 3, si acaso, como todos los demás. ¡Tampoco será tanto desplliegue!
0 K 6

