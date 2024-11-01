Así se venderá la Comunitat Valenciana a la extrema derecha: sin votar, sin opinar y a escondidas

El relevo en la presidencia de la Generalitat no se decide en Les Corts, ni en los barrios, ni en las urnas. Se decide en una reunión secreta entre PP y de Vox, a puerta cerrada, en algún punto de València. La democracia valenciana se negocia como si fuera una herencia familiar: entre herederos, sin testigos y sin rendir cuentas. No hay programa de gobierno, pero sí un pacto de silencio. Y mientras las y los valencianos esperan explicaciones, la derecha reparte el poder a escondidas, como si el futuro fuera un negocio más que privatizar.