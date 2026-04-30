Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional acaba de confirmar las condenas de prisión para nueve miembros de la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España. El tribunal ha rechazado los recursos de los narcos y ha confirmado la investigación de la Guardia Civil, la instrucción judicial y la primera sentencia. La Mocro Mafia es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. Originaria de Países Bajos, se trata de un complejo ecosistema de bandas y clanes de sicarios y narcotraficantes.