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Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional acaba de confirmar las condenas de prisión para nueve miembros de la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España. El tribunal ha rechazado los recursos de los narcos y ha confirmado la investigación de la Guardia Civil, la instrucción judicial y la primera sentencia. La Mocro Mafia es una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa. Originaria de Países Bajos, se trata de un complejo ecosistema de bandas y clanes de sicarios y narcotraficantes.

| etiquetas: mocro mafia , guardias civiles , audiencia nacional , narcos
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5 comentarios
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Chinchorro #2 Chinchorro
El difunto marido de la alcaldesa de Marbella era abogado de la mocro mafia. Pero ella no lo sabía, claro.
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FunFrock #1 FunFrock
Vamos chicos, esta gente si q viene a pagarnos las pensiones. Con un potro de tortura...
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ostiayajoder #3 ostiayajoder
#1 unos emprendedores de los q le gustan a Milei.
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MellamoMulo #4 MellamoMulo
#1 te refieres a los Guardia Civiles?
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menéame