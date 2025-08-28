·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8364
clics
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
5947
clics
El PP empieza a mandar ayuda
5786
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3803
clics
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
3881
clics
Un perro con un enorme tatuaje en su lomo genera polémica en una feria de mascotas
más votadas
780
Detenido el dirigente de VOX Pedro Bayonas y su novia Sheila Muñoz por la agresión al periodista Román Cuesta
611
Marlaska revela que Castilla y León, Galicia y Extremadura no participan en el grupo de trabajo para definir el inventario de medios de lucha contra los incendios
1012
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
501
El periodista Román Cuesta identifica a dos de los agresores fascistas
483
Alberto Pugilato advierte. Los camisas pardas ejecutan. La policía...¿Qué hace la policía?
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
24
clics
Así explica la ciencia cómo el mar permitió el auge de Sumer hace 6.000 años
La investigación plantea que, durante el alto nivel marino del Holoceno, hace entre 7.000 y 6.000 años, la cuenca mesopotámica funcionaba como una amplia bahía en contacto directo con el mar.
|
etiquetas
:
auge
,
sumer
,
6000
,
años
,
bahía
1
1
0
K
25
ciencia
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
0
K
25
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente