Así está la batería de un Tesla Model Y después de 180.000 km usando la carga rápida de forma intensiva

No hay nada como los datos reales de los usuarios para desmontar viejos mantras, como que la carga rápida afecta a la vida útil de la batería. En este caso el protagonista es un Tesla Model Y que ha trabajado como taxi en Reino Unido, con un uso intensivo y lejos de las condiciones ideales, que ha demostrado que las baterías pueden aguantar mucho mejor de lo que muchos esperan.