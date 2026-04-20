Así está la batería de un Tesla Model Y después de 180.000 km usando la carga rápida de forma intensiva

No hay nada como los datos reales de los usuarios para desmontar viejos mantras, como que la carga rápida afecta a la vida útil de la batería. En este caso el protagonista es un Tesla Model Y que ha trabajado como taxi en Reino Unido, con un uso intensivo y lejos de las condiciones ideales, que ha demostrado que las baterías pueden aguantar mucho mejor de lo que muchos esperan.
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Por otro lado "No hay nada como los datos reales de los usuarios para desmontar viejos mantras, ". No, lo que no se puede hacer, juntaletras, es tomar un caso, una muestra, como estudio de nada.
Esto convencido de que los de forococheselectricos y los de xataca son los mismos juntaletras pluriempleados.
E independientemente de tu ad-hominem, la noticia es una mierda que intenta extrapolar un caso, redactada con el puto culo y un clickbait que da asco.
Es normal que la gente tenga dudas de como se va a comportar una tecnología nueva...
Nota:feliz dueño de un enchufable
Y la garantía del motor de tu coche donde está #6 #11 que cuesta más que una batería y no suele quedarse simplemente como un poco menos de carga? La batería no desparece a esos 150k, llegará en algunos casos al millon de km.
www.byd.com/es-es/news-list/byd-blade-battery-amplia-su-garantia
"...Este tipo de batería permite cargar habitualmente al 100% sin que ello tenga un impacto significativo en su degradación,.."
¿Esto ya no era lo habitual en los coches desde hace casi 10 años? desde Teslas a BYD.
Ya no hacen calculadoras como las de antes