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Así está la batería de un Tesla Model Y después de 180.000 km usando la carga rápida de forma intensiva

No hay nada como los datos reales de los usuarios para desmontar viejos mantras, como que la carga rápida afecta a la vida útil de la batería. En este caso el protagonista es un Tesla Model Y que ha trabajado como taxi en Reino Unido, con un uso intensivo y lejos de las condiciones ideales, que ha demostrado que las baterías pueden aguantar mucho mejor de lo que muchos esperan.

| etiquetas: bateria , tesla , coche eléctrico
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16 comentarios
7 0 2 K 57 tecnología
Comentarios destacados:    
hakcer_dislexico #3 hakcer_dislexico
"Te sorprendera el estado de la bateria del Tesla magico" ... Le quedaba mejor al titular de mierda.

Por otro lado "No hay nada como los datos reales de los usuarios para desmontar viejos mantras, ". No, lo que no se puede hacer, juntaletras, es tomar un caso, una muestra, como estudio de nada.

Esto convencido de que los de forococheselectricos y los de xataca son los mismos juntaletras pluriempleados.
4 K 45
#5 Perrota
#3 Parece que a los petrol cuñados no les gustan estas noticias. Luego cuando hay UN incendio de UN eléctrico vienen corriendo.
0 K 10
hakcer_dislexico #7 hakcer_dislexico *
#5 Pues has patinado porque tengo un electrico cargado con placas en casa.

E independientemente de tu ad-hominem, la noticia es una mierda que intenta extrapolar un caso, redactada con el puto culo y un clickbait que da asco.
2 K 26
#2 Pitchford
Pues las baterías LFP son también de las más seguras respecto al riesgo de incendio, así que bienvenidas sean.
1 K 30
lonnegan #12 lonnegan
A mi ni a nadie que haya leído algo sobre coches eléctricos les sorprende, ese Tesla lleva una batería de litio ferrofosfato LFP, se sabe de sobra que aguantan bien la carga rápida, se pueden hacer ciclos de carga y descarga del 100% sin problemas de memoria de la batería y además tienen menor riesgo de incendio. Por contra su densidad energética es menor que las baterías de iones de litio, es decir s igual peso tienen menos autonomía y pars igualar la autonomía, pesan mas
0 K 11
manzitor #6 manzitor *
Si, si, muchos artículos diciendo que al final las baterías son mucho mejores de lo previsto, pero, ¿las garantiza alguien por encima de 150 o 160 mil kilómetros?
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Falk #8 Falk
#6 que coche tiene garantía a los 150 o 160 mil km?
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#11 Sigo_intentandolo
#8 la avería de una batería hace que se achatarre un coche... y todo el mundo asume que el motor de gasolina dure mucho más que esos 150k

Es normal que la gente tenga dudas de como se va a comportar una tecnología nueva...

Nota:feliz dueño de un enchufable
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masde120 #14 masde120
#10 menudos zascas se está comiendo.
Y la garantía del motor de tu coche donde está #6 #11 que cuesta más que una batería y no suele quedarse simplemente como un poco menos de carga? La batería no desparece a esos 150k, llegará en algunos casos al millon de km.
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nopolar #16 nopolar
#11 Cómprate un peugeot xD xD xD
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arka #10 arka
#6 ByD garantiza sus baterías a 8 años o 250.000km
www.byd.com/es-es/news-list/byd-blade-battery-amplia-su-garantia
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placeres #13 placeres
Una duda para los aficionados, esta afirmación me ha dejado un poco fuera de juego
"...Este tipo de batería permite cargar habitualmente al 100% sin que ello tenga un impacto significativo en su degradación,.."
¿Esto ya no era lo habitual en los coches desde hace casi 10 años? desde Teslas a BYD.
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masde120 #15 masde120
#13 no, las de ncm no permiten cargar al 100% sin degradacion. Pero el usuario final no lo nota porque ya te lo capan de fabrica para que no la destroces (e incluso los Tesla te lo reactivan en casos de emergencias por si acaso ahí sí lo necesitas)
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#9 Tecar
forococheselectricos.com es básicamente sensacionalismo y medias verdades y lo que queda, publicidad.
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#1 capitan.meneito
Yo tengo una calculadora solar del año del cojón que uso a diario y funciona perfectamente.
Ya no hacen calculadoras como las de antes :foreveralone:
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rogerius #4 rogerius
#1 Eso es que te salió buena. :troll:
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menéame