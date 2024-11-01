edición general
Así era el zulo donde ETA encerró a Ortega Lara hace 30 años

Ayer se cumplieron 30 años del día en el que Jose Antonio Ortega Lara fue secuestrado por ETA. 532 días de cautiverio, en un zulo bajo tierra con sólo una bombilla que encendían 7/8 horas al día. Desde el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria os cuento su historia.

29 comentarios
Comentarios destacados:        
Spirito #8 Spirito *
Está claro que ETA cometió crímenes jodidos, como el de éste hombre, aunque fuese un señor que deseaba hacer a los rojos justo lo que a él le hicieron. No era un funcionario de prisiones modélico, vaya.

Ahora milita en Vox, como uno de esos grandes democrátas que aman la ley, el diálogo, la tolerancia, la justicia... ¬¬

ETA ya desapareció. No existe.

Los fascistas redomaos, y no lo digo por Ortega Lara, cada vez están más crecidos.

Ortega Lara es de esos casos espinosos de una España difícil de entender.
6
Asimismov #4 Asimismov
El año próximo serán 31
2
taSanás #10 taSanás *
#4 y todos los años debería recordarse.

es importante que la gente sepa (y recuerde) que los hijosdeputa que le hicieron eso están entre nosotros, son los mismos con los que nos cruzamos cuando vamos a comprar el pan, o cuando llevamos a los niños a las practicas de futbol, que no está lejos el tener monstruos al lado que puedan creerse que su "lucha" por la "liberación" está por encima de la vida de sus vecinos.

pregúntale a un adolescente quién fue Miguel Ángel Blanco y te dirá con casi toda probabilidad que no lo sabe. Es terrible.
6
#11 luckyy
#10 no recordáis a los de las cuentas pero si esto
1
taSanás #13 taSanás *
#11 vaya, un "-áis"....

si quieres me contestas a mí, no a un grupo imaginario que te sirve para simplificar el discurso.
3
#19 luckyy
#13 uf, tanto creer en dioses que ves amigos imaginario por todas partes
1
taSanás #22 taSanás
#19 claro, he sido yo el del -áis ...
3
#25 luckyy
#22 adiós
0
Asimismov #17 Asimismov
#10 yo creo que se puede vivir sin ello. Yo no he leído nada sobre Sagasta aunque si sobre Joaquín Costa y sus familiares.
0
taSanás #18 taSanás
#17 porque no se suban meneos sobre unos no deben subirse sobre otros? ¿cómo va eso?
0
Asimismov #20 Asimismov
#18 no sé. ¿Cuándo vas a subir algo sobre Aleix Vidal Quadras?
0
taSanás #21 taSanás
#20 y por qué tengo que subirlo yo? súbelo tú...
0
Asimismov #23 Asimismov *
#21 ni me se ocurre.
Ya tiene bastante visibilidad √0×.
0
taSanás #15 taSanás *
#14 un angelito que tiene que estar sin problema entre los demás:

Historia penitenciaria: Santiago Cobos ingresó por primera vez en prisión a los 16 años, tras una condena inicial por homicidio frustrado —él mismo explica que entró por una pelea y terminó con una condena mayor al acumular hechos violentos dentro de prisión.
Comportamiento y sucesos violentos: En prisión se implicó en múltiples motines, agresiones a funcionarios y numerosos intentos de fuga. En uno de ellos llegó a desarmar a un policía en un traslado judicial, resultando un agente muerto y él gravemente herido.

total, no demostró que era peligroso, reincidente y... un asesino.
2
aupaatu #26 aupaatu *
#15
Existen colectivos y personas a título individual que afirman la inconstitucionalidad del régimen FIES, lo consideran una tortura y castigo añadido a los presos y promueven su eliminación, como Cruz Negra Anarquista, el grupo antimilitarista alicantino Tortuga,[12] RASH Madrid,[13] el grupo de música Sin Dios, la web anarquista A las barricadas,[14] o Pilar Hermoso, la abogada de la familia del periodista José Couso, muerto durante la invasión de Irak de 2003. Diversos presos incluidos en…   » ver todo el comentario
0
taSanás #27 taSanás
#26 voltereta. ahora aislar a un asesino que cada vez que estaba con alguien intenta pincharlo, es "exterminio"....

chao!
1
Gotsel #7 Gotsel
#0 mucha fé tienes tú...
1
Supercinexin #16 Supercinexin *
Al menos Ortega salió con la cara normal y luego le dejaron fundar el partido Vox.

Unai Romano salió con esta cara del calabozo de la Guardia Civil: www.meneame.net/m/actualidad/unai-romano-testimonio-tortura-20-anos-de

Y ni siquiera tenía relación alguna con ETA: salió libre de las acusaciones.
1
plutanasio #24 plutanasio
#16 Gracias por votar irrelevante. Me pongo la medalla.
0
aupaatu #1 aupaatu *
A ver cuándo enseñan las celdas de castigo de las carceles españolas y nos cuentan sus record de permanecía de los presos mas ilustres.
Para calibrar las víctimas de todo tipo en la transición.
Un amigo mío repitio toda la mili en el calabozo porque cuando lo licenciaron piso la gorra de soldado para celébralo
Cosas del cariño a los vascos entre los mandos del ejercito.
10
Pertinax #2 Pertinax *
#1 #whataboutism chorras ya en el primer comentario.
9
Peka #12 Peka
#2 "No te atrevas a mirarme a los ojos, funcionario;
no tendré piedad ninguna, ¡sufre why llora en tu calvario!.
Si he de escuchar en las noticias que pobrecito, que qué injusticia...
yo en mi prisión haré una fiesta cada día que siga tu cuenta.
¡Te jodes! ¡haber estudiado cuando estabas a tiempo!
¡a ver dónde hay otro pringao que mate por su sueldo!
Ya no te acuerdas de mí, en el nº 13 viví,
soy aquel kíe del penal que ansiaba algun día hacerte sufrir."

Buena canción de Extremoduro, se hizo un año después.
0
taSanás #3 taSanás
#1 la madre que me parió vaya comparación... es vomitivo.
3
aupaatu #14 aupaatu *
#3 Santi Cobos ....Tras una vida en la cárcel y 6.000 días en celdas de aislamiento más que ningún otro preso en España.

www.elsaltodiario.com/carceles/santi-cobos-como-sobrevivir-al-infierno
1
Malinke #28 Malinke *
#3 ¿no es el mismo zulo que ya salió hasta la saciedad por los medios y que fueron de visita los reyes de España?
No creo que pase nada por intentar visibilizar, aunque sólo sea una vez, otros muchos zulos en los que padeció otra mucha gente, y por lo que dijo Ortega Lara, mucho peor de lo que lo pasó él.

Edito. Y no me parece mal que se recuerde, pero no pasa nada, ya hablando del tema, que se pida el mismo trato para otra mucha gente y se hable de lo que pasaron.
0
taSanás #29 taSanás *
#28 pues visibiliza lo que quieras, pero lo que no se puede hacer es tapar otros. una cosa no tiene nada que ver con otra.

y como ya he puesto en otros comentarios, en este caso, está intentando igualar el aislamiento de un asesino peligroso con un secuestro... me parece completamente asqueroso
0
Islamotransfeministe #5 Islamotransfeministe
Es un pasado que la "propaganda pro irán" quiere olvidar. Y más les vale teniendo en cuenta que son uña y carne con sus sucesores :troll:
0

