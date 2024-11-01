Así era el zulo donde ETA encerró a Ortega Lara hace 30 años

Ayer se cumplieron 30 años del día en el que Jose Antonio Ortega Lara fue secuestrado por ETA. 532 días de cautiverio, en un zulo bajo tierra con sólo una bombilla que encendían 7/8 horas al día. Desde el Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria os cuento su historia.
Ahora milita en Vox, como uno de esos grandes democrátas que aman la ley, el diálogo, la tolerancia, la justicia...
ETA ya desapareció. No existe.
Los fascistas redomaos, y no lo digo por Ortega Lara, cada vez están más crecidos.
Ortega Lara es de esos casos espinosos de una España difícil de entender.
es importante que la gente sepa (y recuerde) que los hijosdeputa que le hicieron eso están entre nosotros, son los mismos con los que nos cruzamos cuando vamos a comprar el pan, o cuando llevamos a los niños a las practicas de futbol, que no está lejos el tener monstruos al lado que puedan creerse que su "lucha" por la "liberación" está por encima de la vida de sus vecinos.
pregúntale a un adolescente quién fue Miguel Ángel Blanco y te dirá con casi toda probabilidad que no lo sabe. Es terrible.
si quieres me contestas a mí, no a un grupo imaginario que te sirve para simplificar el discurso.
Ya tiene bastante visibilidad √0×.
Historia penitenciaria: Santiago Cobos ingresó por primera vez en prisión a los 16 años, tras una condena inicial por homicidio frustrado —él mismo explica que entró por una pelea y terminó con una condena mayor al acumular hechos violentos dentro de prisión.
Comportamiento y sucesos violentos: En prisión se implicó en múltiples motines, agresiones a funcionarios y numerosos intentos de fuga. En uno de ellos llegó a desarmar a un policía en un traslado judicial, resultando un agente muerto y él gravemente herido.
total, no demostró que era peligroso, reincidente y... un asesino.
Existen colectivos y personas a título individual que afirman la inconstitucionalidad del régimen FIES, lo consideran una tortura y castigo añadido a los presos y promueven su eliminación, como Cruz Negra Anarquista, el grupo antimilitarista alicantino Tortuga,[12] RASH Madrid,[13] el grupo de música Sin Dios, la web anarquista A las barricadas,[14] o Pilar Hermoso, la abogada de la familia del periodista José Couso, muerto durante la invasión de Irak de 2003. Diversos presos incluidos en… » ver todo el comentario
chao!
Unai Romano salió con esta cara del calabozo de la Guardia Civil: www.meneame.net/m/actualidad/unai-romano-testimonio-tortura-20-anos-de
Y ni siquiera tenía relación alguna con ETA: salió libre de las acusaciones.
Para calibrar las víctimas de todo tipo en la transición.
Un amigo mío repitio toda la mili en el calabozo porque cuando lo licenciaron piso la gorra de soldado para celébralo
Cosas del cariño a los vascos entre los mandos del ejercito.
no tendré piedad ninguna, ¡sufre why llora en tu calvario!.
Si he de escuchar en las noticias que pobrecito, que qué injusticia...
yo en mi prisión haré una fiesta cada día que siga tu cuenta.
¡Te jodes! ¡haber estudiado cuando estabas a tiempo!
¡a ver dónde hay otro pringao que mate por su sueldo!
Ya no te acuerdas de mí, en el nº 13 viví,
soy aquel kíe del penal que ansiaba algun día hacerte sufrir."
Buena canción de Extremoduro, se hizo un año después.
www.elsaltodiario.com/carceles/santi-cobos-como-sobrevivir-al-infierno
No creo que pase nada por intentar visibilizar, aunque sólo sea una vez, otros muchos zulos en los que padeció otra mucha gente, y por lo que dijo Ortega Lara, mucho peor de lo que lo pasó él.
Edito. Y no me parece mal que se recuerde, pero no pasa nada, ya hablando del tema, que se pida el mismo trato para otra mucha gente y se hable de lo que pasaron.
y como ya he puesto en otros comentarios, en este caso, está intentando igualar el aislamiento de un asesino peligroso con un secuestro... me parece completamente asqueroso