Así era el colosal monumento a Cristóbal Colón que Madrid quiso construir para rivalizar con la Torre Eiffel
Formó parte de los proyectos conmemorativos por el IV centenario de la llegada del almirante a América. Pretendía superar en altura a la Torre Eiffel de París
etiquetas
:
madrid
,
monumento
,
cristóbal colón
,
parís
,
torre eiffel
actualidad
#1
surco
Hombre, pues no se si eso porque era bastante feo, pero es cierto que Madrid necesita un símbolo. El oso y el madroño se queda flojito
1
K
18
#2
molybdate
*
#1
Mucho mejor el huevo de Colón, dónde vas a parar...
0
K
7
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
