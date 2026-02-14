edición general
2 meneos
42 clics
Así era el colosal monumento a Cristóbal Colón que Madrid quiso construir para rivalizar con la Torre Eiffel

Así era el colosal monumento a Cristóbal Colón que Madrid quiso construir para rivalizar con la Torre Eiffel

Formó parte de los proyectos conmemorativos por el IV centenario de la llegada del almirante a América. Pretendía superar en altura a la Torre Eiffel de París

| etiquetas: madrid , monumento , cristóbal colón , parís , torre eiffel
2 0 0 K 30 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 30 actualidad
#1 surco
Hombre, pues no se si eso porque era bastante feo, pero es cierto que Madrid necesita un símbolo. El oso y el madroño se queda flojito
1 K 18
#2 molybdate *
#1 Mucho mejor el huevo de Colón, dónde vas a parar... :shit:
0 K 7

menéame