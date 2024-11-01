edición general
Así es la canción que recibirá 45.000 euros de la Xunta para promover la imagen de Galicia: 'Se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada' [GAL]

Más allá del gasto en un vídeo promocional en castellano por parte da Axencia Turismo da Galiza, la iniciativa de la Xunta está siendo objeto de duras críticas por la cantidad de tópicos que contiene, que pueden verse en frases como 'se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada', 'Galicia es Inditex y Rosalía', y otras como 'Galicia es Abanca y es Fariña, 'aquí somos finisterres, desertores del arado', 'emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca' etc.

| etiquetas: canción , subvención , xunta , teo cardalda , 45.000 euros
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
A tope con el cosmopaletismo.

Después hay chavalillos por aquí que son unos músicos increíbles y no les sueltan nada para sus maquetas. Pues con 45.000 daba para que grabasen unos cuantos y de paso podían elegir una de sus canciones para representar a Galicia en lugar de la paletada esta. Hay que quererse un poco más, hostia ya!!
ayatolah #4 ayatolah *
A mi me llama la atención como más de tres décadas después siguen poniendo "Teo Cardalda (ex Golpes Bajos)"

P.D. Una de las peores letras que he leído de Teo Cardalda, si es que es él el compositor.
ElJamoon #6 ElJamoon
#4 En Golpes Bajos el letrista de casi todas las canciones era Germán Coppini, si mal no recuerdo. Cardalda componía la música. Solo hay que ver el bajón de calidad en las letras cuando Teo Cardalda creó Complices.
#3 pirat *
En valenzia igual, la peperia quema recursos públicos en propaganda turística interna... absurda, además en lenguas extranjeras como para justificar su dispendio, los muy mucho patriotas ellos.
Milmariposas #2 Milmariposas
Galicia... incendio... Qué jashondo el letrista... xD
ayatolah #5 ayatolah
#2 Si, pero nada que ver con lo de este año, que la letra es de 2022
