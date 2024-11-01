Así es la canción que recibirá 45.000 euros de la Xunta para promover la imagen de Galicia: 'Se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada' [GAL]

Más allá del gasto en un vídeo promocional en castellano por parte da Axencia Turismo da Galiza, la iniciativa de la Xunta está siendo objeto de duras críticas por la cantidad de tópicos que contiene, que pueden verse en frases como 'se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada', 'Galicia es Inditex y Rosalía', y otras como 'Galicia es Abanca y es Fariña, 'aquí somos finisterres, desertores del arado', 'emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca' etc.
| etiquetas: canción , subvención , xunta , teo cardalda , 45.000 euros
Después hay chavalillos por aquí que son unos músicos increíbles y no les sueltan nada para sus maquetas. Pues con 45.000 daba para que grabasen unos cuantos y de paso podían elegir una de sus canciones para representar a Galicia en lugar de la paletada esta. Hay que quererse un poco más, hostia ya!!
P.D. Una de las peores letras que he leído de Teo Cardalda, si es que es él el compositor.