Así es la canción que recibirá 45.000 euros de la Xunta para promover la imagen de Galicia: 'Se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada' [GAL]

Más allá del gasto en un vídeo promocional en castellano por parte da Axencia Turismo da Galiza, la iniciativa de la Xunta está siendo objeto de duras críticas por la cantidad de tópicos que contiene, que pueden verse en frases como 'se ve desde Ponferrada, un incendio en tu mirada', 'Galicia es Inditex y Rosalía', y otras como 'Galicia es Abanca y es Fariña, 'aquí somos finisterres, desertores del arado', 'emigrantes de ida y vuelta, quizás nos falta una tuerca' etc.