Aryna Sabalenka, sobre las deportistas trans: "Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico"

Aryana Sabalenka, número uno del mundo defenderá el orgullo del tenis femenino en una nueva 'Batalla de los Sexos' ante nada más y nada menos que el polémico tenista australiano Nick Kyrgios el próximo 28 de diciembre en Dubái. A modo de calentamiento a esta esperada cita, ambos tenistas comparecieron juntos en una entrevista en la que hablaron sobre temas delicados, entre ellos sobre su opinión respecto a que las deportistas trans puedan competir en el circuito femenino de tenis.
| etiquetas: sabalenka , deportistas , trans , injusticia , mujeres
www.youtube.com/watch?v=HbevMXah0o4
Solucion dejar de hacer ligas separadas por sexos o grupos etnicos y hacer por clasificaciones reales, sea quien sea, negraco, mujer a, mujer b, o chinos tirillas. que cada uno caiga en la liga que le corresponde por resultados
Por otro lado, no hay que subvencionar a nadie. No hay que ayudar a nadie a que gane a otro. Es la base de cualquier competición. No todos estamos hechos para ganar en algo.
Y justificar esta injusticia apelando a otras injusticias es un argumento inválido.