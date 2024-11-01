edición general
Aryna Sabalenka, sobre las deportistas trans: "Es injusto para una mujer enfrentarse a un hombre biológico"

Aryana Sabalenka, número uno del mundo defenderá el orgullo del tenis femenino en una nueva 'Batalla de los Sexos' ante nada más y nada menos que el polémico tenista australiano Nick Kyrgios el próximo 28 de diciembre en Dubái. A modo de calentamiento a esta esperada cita, ambos tenistas comparecieron juntos en una entrevista en la que hablaron sobre temas delicados, entre ellos sobre su opinión respecto a que las deportistas trans puedan competir en el circuito femenino de tenis.

Comentarios destacados:    
Torrezzno #1 Torrezzno
Menuda fascista. Hombre biológico dice.
5 K 72
apetor #4 apetor
#1 Ayyy, la realidad, no os enseñaron a aceptar la realidad al crecer...

www.youtube.com/watch?v=HbevMXah0o4
2 K 32
#7 Robe7064
#1 es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Poe
0 K 7
g3_g3 #16 g3_g3
#1 Como sí lo biológico tuviera algo que ver con la realidad. xD
0 K 14
masde120 #2 masde120
También es injusto para un chino tirillas de metro y medio enfrentarse a un negraco de 1,90m. Aunque nadie pide hacer ligas de chinos tirillas separadas de ligas de negracos. Tampoco se subvenciona las ligas de chinos tirillas desde ningún organismo publico

Solucion dejar de hacer ligas separadas por sexos o grupos etnicos y hacer por clasificaciones reales, sea quien sea, negraco, mujer a, mujer b, o chinos tirillas. que cada uno caiga en la liga que le corresponde por resultados
3 K 45
Elanor #5 Elanor
#2 Nadie habla de lo injusto competir contra Michael Phelps por ejemplo, de quién dicen que tiene unas particularidades físicas que le hacen mucho más apto para la natación. O Lo injusto que en el baloncesto o voleibol, la altura sea tan importante, y como esto tantas cosas. Pero esa conversación nadie la quiere tener...
3 K 33
#13 crissis *
#2 #5 Por eso en los deportes en las que hay un factor determinante, como por ejemplo el peso, existen las categorías.

Por otro lado, no hay que subvencionar a nadie. No hay que ayudar a nadie a que gane a otro. Es la base de cualquier competición. No todos estamos hechos para ganar en algo.

Y justificar esta injusticia apelando a otras injusticias es un argumento inválido.
1 K 13
Elanor #17 Elanor
#13 Porque es inválido, no justifico la injusticia Muestro que no es la única injusticia y que el sistema debería ser revisado, al igual que hay categorías de peso para algunas disciplinas, se deberían tener en cuenta otras variables.
0 K 10
Fedorito #6 Fedorito
#2 "No hay nada más injusto que tratar a todos por igual"
0 K 11
masde120 #8 masde120
#6 no? quizás es más injusto decidir con la manita a quien favorecer y a quien no. Pero vamos, que suena muy bien esa frasecita sobretodo si eres tú el que eliges.
1 K 22
ChatGPT #10 ChatGPT
#2 buah, vaya fascista xD
1 K 18
Malinke #3 Malinke
Siempre lo dije, si yo fuera un deportista y me sintiera una mujer, si me cambiara dejaría de participar en competiciones.
1 K 31
salchipapa77 #12 salchipapa77
Menuda fachorra machirula
1 K 14
ChatGPT #9 ChatGPT
Entonces qué hay o no hay diferencias entre hombres y mujeres?
0 K 11
KoLoRo #11 KoLoRo
#9 Depende de quien quiera la respuesta... es un mundo curioso este que nos esta quedando xD
1 K 23
#14 crissis
Es obvio que es injusto
0 K 7

