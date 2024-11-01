Arturo Pérez-Reverte, cristalino, da en el clavo con lo que señala tras ganar Juan del Val el Premio Planeta

"El Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho". "Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar", añade. De este modo, el periodista no ve el Premio Planeta como otra cosa que no sea un negocio para convertir un libro determinado en un superventas con independencia de su calidad. Se habla de nepotismo al recaer el reconocimiento en un rostro veterano de Atresmedia, propietaria de Antena 3 y La Sexta que tiene como principal accionista al Grupo Planeta.