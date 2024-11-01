edición general
Arturo Pérez-Reverte, cristalino, da en el clavo con lo que señala tras ganar Juan del Val el Premio Planeta

"El Planeta no es un premio que se gane o se pierda. Es el lanzamiento comercial de un libro que se pretende vender mucho". "Considerado desde ese punto de vista, nada hay que objetar", añade. De este modo, el periodista no ve el Premio Planeta como otra cosa que no sea un negocio para convertir un libro determinado en un superventas con independencia de su calidad. Se habla de nepotismo al recaer el reconocimiento en un rostro veterano de Atresmedia, propietaria de Antena 3 y La Sexta que tiene como principal accionista al Grupo Planeta.

Torrezzno #1 Torrezzno
Por esa lógica el debería haberlo ganado muchas veces ya
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#1 Reverte tiene contrato con Alfaguara, nunca le darán el premio Planeta.
Herumel #2 Herumel
Exactamente igual que el premio "Príncipe de Asturias"
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#2 ¿Nintendo ha vendido más Super Mario Bros gracias al Princesa de Asturias que le dieron a Shigeru Miyamoto? :shit:
Torrezzno #7 Torrezzno
#5 de los mas merecidos sin duda. Dep
#8 Eukherio
#7 ¿DEP quién?
JackNorte #4 JackNorte
Academico de la lengua que con ciertas palabras es muy estricto , pero con otras tiene razonamientos mas permisivos.
Supongo que la proxima palabra que no le guste encontrara una forma mas permisiva de expresarse, o no.
#9 Eukherio *
#4 Es la enésima gilipollez de Reverte, que como va mayor, y solo acepta pelotas en redes sociales, suena casi creíble. En el momento en que tienen una web de candidaturas, y cualquier autor que cumpla las condiciones puede presentar su obra, ya no nos queda otra que entender que es un premio. Otra cosa es que sea un premio que no valore demasiado la calidad literaria de una obra, y que seguramente muchos de sus ganadores ya hayan sido elegidos de antemano, antes incluso de haber presentado…   » ver todo el comentario
ACEC #6 ACEC
Curiosa manera de promocionar un libro que no solo no cuesta dinero sino que además te paga 1.000.000€ by the face.
#10 frankye
Pues entonces el resto de escritores que se presentan al premio han sido estafados, por que como es un lanzamiento de un libro, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Por no decir la calidad y merito de un premio que ya esta dado de antemano.
