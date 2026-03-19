Los artistas falleros piden una tasa turística en València para salvar la fiesta

¿El artista fallero está en peligro de extinción? Parece un escenario imposible o extremadamente lejano, pero la simple pregunta ya provoca vértigo. El monumento está en el centro de la fiesta. Los ninots son el principio y el final de todo, la marca distintiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad respecto a otras fiestas que aúnan –a niveles más humildes– indumentaria, pirotecnia y verbena. La desaparición del artista fallero conduciría a la muerte de la fiesta. Y en el gremio llevan tiempo pidiendo auxilio.