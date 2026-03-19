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Los artistas falleros piden una tasa turística en València para salvar la fiesta

Los artistas falleros piden una tasa turística en València para salvar la fiesta

¿El artista fallero está en peligro de extinción? Parece un escenario imposible o extremadamente lejano, pero la simple pregunta ya provoca vértigo. El monumento está en el centro de la fiesta. Los ninots son el principio y el final de todo, la marca distintiva del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad respecto a otras fiestas que aúnan –a niveles más humildes– indumentaria, pirotecnia y verbena. La desaparición del artista fallero conduciría a la muerte de la fiesta. Y en el gremio llevan tiempo pidiendo auxilio.

| etiquetas: fallas , 2026 , valencia
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10 comentarios
5 1 1 K 51 cultura
Tontolculo #1 Tontolculo *
Vaya vaya Mr Roig pidiendo impuestos (tasas, vaya) para pagar a los artistas falleros… Cómo era aquello de que el mercado se regula solo?
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
#1 un sector que vive íntegramente de subvenciones no tiene absolutamente nada que ver con economía de mercado.
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Tontolculo #6 Tontolculo
#5 Me sorprende que una persona tan capitalista como Roig pida subvenciones para un sector y no deje que le apliquen las leyes del mercado. A ver si al final va a ser un comunista peligroso
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Enésimo_strike #9 Enésimo_strike
#6 lo dices porque quiere que lo que le gusta a él se pague con dinero de otros? :troll:
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#7 jjmf
#1 Desde cuándo Roig es un artista fallero?
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Chinchorro #4 Chinchorro
Tasa que se repartirá entre todos los ciudadanos de Valencia, verdad?



¿Verdad? :troll:
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Malinke #10 Malinke
Prendedle fuego a todo.
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Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
Ya hice una pregunta sobre la mascletá y si antes no era tan grande y me dijeron que no. Ahora, viendo la foto de la noticia, me pregunto si también las fallas empezaron a aumentar de tamaño hasta ser peligrosa su quema para los edificios de alrededor. ?(
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sotillo #2 sotillo
Se regula solo, si se va a ser esto
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#3 pirat
socializar molestias
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menéame