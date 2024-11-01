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Artículo de opinión sobre el salmón en Asturias

Artículo de opinión sobre el salmón en Asturias

“En los ríos asturianos hay salmones para regalar”…frase pronunciada hace 10 años por el todavía presidente de la federación asturiana de pesca y casting que viendo lo que hay a la fecha no ha tenido la dignidad de rectificar o dejar su cargo que ya hace tiempo, en mi opinión, debería haber dejado. El caso es que de “aquellos polvos han venido los lodos” y el salmón prácticamente ha desaparecido de nuestros ríos gracias a frases y actitudes como las que aparecen en el artículo.

| etiquetas: salmón , asturias , presidente , federación , pesca , ríos , hemeroteca
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DonNadieSoy #1 DonNadieSoy
Y regalaron tantos que ahora...
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menéame