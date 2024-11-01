Artículo de opinión sobre el salmón en Asturias

“En los ríos asturianos hay salmones para regalar”…frase pronunciada hace 10 años por el todavía presidente de la federación asturiana de pesca y casting que viendo lo que hay a la fecha no ha tenido la dignidad de rectificar o dejar su cargo que ya hace tiempo, en mi opinión, debería haber dejado. El caso es que de “aquellos polvos han venido los lodos” y el salmón prácticamente ha desaparecido de nuestros ríos gracias a frases y actitudes como las que aparecen en el artículo.