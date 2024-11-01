·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6640
clics
"Ojo con la pulsera de Falange"
6715
clics
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
7961
clics
MALEMÁTICAS CCXCV: en El Mundo se han pasado exagerando el gráfico de Rosalía
5883
clics
Auténticos gigantes reales: fotografías de las personas más altas que han existido
4043
clics
Patatas a la importancia. Receta de cocina fácil y deliciosa de origen palentino
más votadas
500
Israel ataca a soldados españoles en Líbano: un tanque israelí dispara a pocos metros de una patrulla
696
Rufián, a Mazón: "Es usted un inútil, un mentiroso, un incapaz, un miserable, un homicida y un psicópata"
395
Mazón vuelve a mentir en el Congreso: Illa sí canceló su agenda y estuvo operativo durante la DANA de Cataluña
259
Detenido el presidente de la Diputación y PP de Almería, Javier Aureliano García
566
Gabriel Rufián hace autoinculparse a Carlos Mazón por los horarios de los escoltas [Interrogatorio completo, RELACIONADA]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
23
clics
Arte de Cozina, pasteleria, vizcocheria y conserueria
Compuesta por Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor del rey nuestro señor (1611)
|
etiquetas
:
cocina
,
recetario
,
1611
5
1
0
K
75
cultura
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
75
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
themarquesito
*
#3
No es tabarra en absoluto cuando gusta. De cocinar cosas antiguas, te gustará el canal de YouTube de Max Miller, que se dedica a eso.
Si te parece, muevo este meneo a
|Cocíname
0
K
20
#1
pazentrelosmundos
*
@themarquesito
con tu permiso lo envio para guardarlo, que no lo quiero perder.
Me va a llevar un rato componer una receta, pero me di cuenta que hay un glosario que me da que va a ser de mucha utilidad para traducir y ajustar cosas específicas.
0
K
20
#2
themarquesito
*
#1
El único problema que suelen tener estos libros antiguos de cocina es que las recetas acostumbran a ser poco específicas en cuanto a tiempos y cantidades, pero son interesantísimos. Por ejemplo, esta es la receta de una tarta de queso al horno:
Quesadillas de horno
Has de majar el queso fresco, métele huevos hasta que esté blando, échale un poco de hierbabuena molida; echa a cada libra de queso un cuarterón de azúcar, un poco de manteca de vacas, y harás unos vasitos anchuelos y bajos, e hínchelos de este batido, y después de cocidos échales un poco de buena miel por encima.
1
K
40
#3
pazentrelosmundos
*
#2
estaba mirando ahora pág 251 , panecillos de Colaciones. Y esta la saco. Si que hay cosas que son un poco tu vas viendo a ojo
Pero sabiendo cocinar, más menos es parecido a hacer la masa de casadielles. Hoy ando con lio, pero mañana me pongo a ello. Te daré la tabarra con el resultado
Edit: es a que acabas de escribir tiene una buena pinta del carayo, apuntada está. Es una especie de tarta de queso, así que entre pitos y flautas creo que tambien la saco.
0
K
20
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si te parece, muevo este meneo a |Cocíname
Me va a llevar un rato componer una receta, pero me di cuenta que hay un glosario que me da que va a ser de mucha utilidad para traducir y ajustar cosas específicas.
Quesadillas de horno
Has de majar el queso fresco, métele huevos hasta que esté blando, échale un poco de hierbabuena molida; echa a cada libra de queso un cuarterón de azúcar, un poco de manteca de vacas, y harás unos vasitos anchuelos y bajos, e hínchelos de este batido, y después de cocidos échales un poco de buena miel por encima.
Pero sabiendo cocinar, más menos es parecido a hacer la masa de casadielles. Hoy ando con lio, pero mañana me pongo a ello. Te daré la tabarra con el resultado
Edit: es a que acabas de escribir tiene una buena pinta del carayo, apuntada está. Es una especie de tarta de queso, así que entre pitos y flautas creo que tambien la saco.