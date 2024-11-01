edición general
Arte de Cozina, pasteleria, vizcocheria y conserueria

Arte de Cozina, pasteleria, vizcocheria y conserueria

Compuesta por Francisco Martínez Montiño, cocinero mayor del rey nuestro señor (1611)

themarquesito #4 themarquesito *
#3 No es tabarra en absoluto cuando gusta. De cocinar cosas antiguas, te gustará el canal de YouTube de Max Miller, que se dedica a eso.
Si te parece, muevo este meneo a |Cocíname
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos *
@themarquesito con tu permiso lo envio para guardarlo, que no lo quiero perder.

Me va a llevar un rato componer una receta, pero me di cuenta que hay un glosario que me da que va a ser de mucha utilidad para traducir y ajustar cosas específicas.
themarquesito #2 themarquesito *
#1 El único problema que suelen tener estos libros antiguos de cocina es que las recetas acostumbran a ser poco específicas en cuanto a tiempos y cantidades, pero son interesantísimos. Por ejemplo, esta es la receta de una tarta de queso al horno:
Quesadillas de horno
Has de majar el queso fresco, métele huevos hasta que esté blando, échale un poco de hierbabuena molida; echa a cada libra de queso un cuarterón de azúcar, un poco de manteca de vacas, y harás unos vasitos anchuelos y bajos, e hínchelos de este batido, y después de cocidos échales un poco de buena miel por encima.
pazentrelosmundos #3 pazentrelosmundos *
#2 estaba mirando ahora pág 251 , panecillos de Colaciones. Y esta la saco. Si que hay cosas que son un poco tu vas viendo a ojo xD

Pero sabiendo cocinar, más menos es parecido a hacer la masa de casadielles. Hoy ando con lio, pero mañana me pongo a ello. Te daré la tabarra con el resultado :hug:

Edit: es a que acabas de escribir tiene una buena pinta del carayo, apuntada está. Es una especie de tarta de queso, así que entre pitos y flautas creo que tambien la saco.
