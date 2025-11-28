edición general
Arrestan en Alemania a ucraniano sospechoso de coordinar explosiones de gasoducto Nord Stream

Las autoridades alemanas pusieron bajo custodia el viernes a un ucraniano que se sospecha coordinó las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania hace más de tres años. Un juez del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe emitió una orden de arresto el viernes

ipanies
Entonces, a lo que es la UE, de momento, el único ataque que podría implicar una causa de entrar en guerra por ser una infraestructura estrategica se lo ha infringido el país al que estamos "ayudando" con miles de millones en armas y nuestros peores mercenarios???
Curioso oigan!!!
Necesito una explicación, absténgase cualquier otanejo y putiniano, gracias.
ur_quan_master
#1 Y con la ayuda necesaria de "algún" aliado. Los ataques fueron realizados en una zona por la que no se mueve un arenque sin estar monitorizado por la OTAN.
MPR
Lo de echarle la culpa a un tipo como si él solito pudiera haber hecho algo similar sin mucha, mucha ayuda suena a blanqueamiento anal. :palm:

Un paripé para poder decir "ya tenemos culpable" sin echarle la culpa a quién realmente la tiene, y no era una persona, ni un grupo aislado.

#2 #3 Eso es
cenutrios_unidos
#1 Todos sabemos que ha sido EE.UU pero no hay cojones.
MPR
#1 Precisamente Intentan echarle la culpa a un tipo para no reconocer que ha sido ese país con ayuda de, al menos, otro mucho más grande. De esa forma no hay casus belli, basta con meter al tipo en prisión y arreglado.
trasparente
Desde luego, las molestias que se están tomando los alemanes para desviar la atención de los verdaderos auores de este atentado. Menuda película.
Verdaderofalso
#7 uno es la entrega del jueves en la entradilla lo pone y otro en la entradilla ya habla del viernes y su detención
Klamp
Que tonto, pudiendo haber huido a Polonia, donde solo detienen a espías rusos, incluso sin pruebas. Y toda la gente luego les aplaude.
El_Tio_Istvan
Qué bonito y mágico es 'el timing'. :hug: :troll:
