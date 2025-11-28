Arrestan en Alemania a ucraniano sospechoso de coordinar explosiones de gasoducto Nord Stream

Las autoridades alemanas pusieron bajo custodia el viernes a un ucraniano que se sospecha coordinó las explosiones que dañaron los gasoductos Nord Stream entre Rusia y Alemania hace más de tres años. Un juez del Tribunal Federal de Justicia en Karlsruhe emitió una orden de arresto el viernes
Curioso oigan!!!
Necesito una explicación, absténgase cualquier otanejo y putiniano, gracias.
Un paripé para poder decir "ya tenemos culpable" sin echarle la culpa a quién realmente la tiene, y no era una persona, ni un grupo aislado.
#2 #3 Eso es