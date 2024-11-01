Argentina: El riesgo país perfora la barrera de los 600 puntos básicos y vuelve a valores que no se veían desde enero

El riesgo país perfora la barrera de los 600 puntos básicos, valores que no se veían desde mediados de enero pasado. La reacción se da luego de que el fin de semana trascendiera que el Gobierno recomprará bonos a lo largo de toda la curva de vencimientos, una noticia que le dio un impulso adicional a la deuda soberana. En las primeras negociaciones de la semana, el riesgo país se ubica en los 596 puntos básicos, de acuerdo con información proporcionada por Rava. Se trata de una caída de 51 unidades frente al cierre previo (-7,88%).
| etiquetas: argentina , riesgo país , economía
Cuando llegó Milei, el riesgo país estaba sobre 2500, ahora ha bajado por debajo de 600, el riesgo está bajando.
Tienes razón, no lo había leido correctamente.
Mis disculpas, parece que el rescate de momento, pasa.
¿El gobierno va a intervenir en el mercado? Qué malos
Ahora resulta que quitarte deuda es "intervenir el mercado"
Pero es que un gobierno no debe inmiscuirse de ninguna manera en el mercado.
Bajo ningún concepto
Sobre si eso es intervenir el mercado,mientras exista el banco central seguirá habiendo intervención. Como en la UE que existe el BCE o en USA con la FED. Antes era otra cosa, tipo Venezuela/Turquía donde el banco central financiaba directamente el déficit del tesoro.
Reduces deuda y aumentas el riesgo país ... curioso.
un país deudor emite un nuevo bono garantizado por un organismo internacional para recomprar deuda que opera a tasas más altas,
Claro .. emite deuda para pagar otra ... ¡qué podría fallar! En un país normal eso se llama renegociar la deuda pero con Argentina a ver que sorpresa nos trae porque entre depreciaciaciones y bonos a intereses exagerados, a ver quien se entera de algo. Pero eso de "organismo internacional" huele a rescate encubierto cosa mala.
Bueno el bogavante lo pagó a plazos durante 2 años pero ojo que libertad
USA inyectando pasta a su amigo que mandaba el pais a la ruina.....