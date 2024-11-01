Argentina: El riesgo país perfora la barrera de los 600 puntos básicos y vuelve a valores que no se veían desde enero

El riesgo país perfora la barrera de los 600 puntos básicos, valores que no se veían desde mediados de enero pasado. La reacción se da luego de que el fin de semana trascendiera que el Gobierno recomprará bonos a lo largo de toda la curva de vencimientos, una noticia que le dio un impulso adicional a la deuda soberana. En las primeras negociaciones de la semana, el riesgo país se ubica en los 596 puntos básicos, de acuerdo con información proporcionada por Rava. Se trata de una caída de 51 unidades frente al cierre previo (-7,88%).