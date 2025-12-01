·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7809
clics
La infantilización de la mujer por parte de otras mujeres
2840
clics
El tamaño de la vida
2783
clics
Hamza, el líder del grupo de argelinos que sometió a Eva a una semana de terror en Alicante
2793
clics
Doce canciones con las que Robe Iniesta elevó a la música española
3261
clics
Monólogo de Marc Giró sobre la ultraderecha española y la ultraderecha catalana
más votadas
726
La pareja de Ayuso opera dentro del Grupo Quirón con una identidad falsa: Alberto Burnet González
998
Islandia, quinto país en anunciar su retirada de Eurovisión por permitir participar a Israel
1335
Ha muerto Robe Iniesta (Extremoduro)
794
El PP intenta un pucherazo en el Congreso y suma un voto ilegal hasta 12 veces para torpedear una ley
555
La participación de Portugal pende de un hilo: 12 de los 16 artistas del Festival da Canção renuncian a Eurovisión
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
13
meneos
27
clics
La Argentina de Milei: 276.000 puestos de trabajo menos y 19.000 empresas cerradas
Mientras el Gobierno ultra ultima una reforma laboral que precariza aún más a los trabajadores, el país vive una desindustrialización acelerada
|
etiquetas
:
javier milei
,
argentina
12
1
5
K
81
politica
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
1
5
K
81
politica
Comentarios destacados:
#4
#2
Es la realidad, hay 330mil empleados más. Concretamente hay:
- 96mil asalariados más.
- 367mil funcionarios menos.
- 43mil trabajadores en negro más.
- 510mil trabajadores registrados independientes más.
Datos del INDEC.
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Milmariposas
Sin contar los cientos de miles de ciudadanos que están saliendo del país hacia Europa (España, Italia...)
5
K
73
#1
Findeton
*
En realidad esos datos son engañosos, hoy hay 330mil empleados más que cuando llegó Milei.
3
K
32
#2
mis_cojones_en_bata
#1
nunca defraudas
8
K
102
#4
Findeton
#2
Es la realidad, hay 330mil empleados más. Concretamente hay:
- 96mil asalariados más.
- 367mil funcionarios menos.
- 43mil trabajadores en negro más.
- 510mil trabajadores registrados independientes más.
Datos del INDEC.
5
K
64
#9
Huginn
*
#4
#1
¿Este INDEC?
www.pagina12.com.ar/806601-la-novela-de-la-manipulacion-de-la-inflacio
4
K
58
#10
Barriales
#1
jajajajajajaja. Muy bueno y currado.
0
K
8
#11
XtrMnIO
Pero esos 276000 es porque se han vuelto millonarios y las 19.000 empresas cerradas es porque también se han vuelto millonarios los dueños.
0
K
12
#5
jdmf
¿Esa Excel la has hecho tu?
0
K
11
#6
eldragon_jp
la libertad avanza en todos los frentes
0
K
7
#7
Pontecorvo
¿Cómo sabe que la reforma laboral precariza si todavía no se conoce al detalle? Sensacionalista.
0
K
7
#8
eldragon_jp
Tener a este engendro de presidente es consecuencia directa de los casi veinte años de kirchnerismo (el gobierno mas corrupto de la historia argentina). Todo es causa y efecto. Ahora a bancarla
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
- 96mil asalariados más.
- 367mil funcionarios menos.
- 43mil trabajadores en negro más.
- 510mil trabajadores registrados independientes más.
Datos del INDEC.
- 96mil asalariados más.
- 367mil funcionarios menos.
- 43mil trabajadores en negro más.
- 510mil trabajadores registrados independientes más.
Datos del INDEC.
www.pagina12.com.ar/806601-la-novela-de-la-manipulacion-de-la-inflacio