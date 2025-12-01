edición general
La Argentina de Milei: 276.000 puestos de trabajo menos y 19.000 empresas cerradas

Mientras el Gobierno ultra ultima una reforma laboral que precariza aún más a los trabajadores, el país vive una desindustrialización acelerada

#2 Es la realidad, hay 330mil empleados más. Concretamente hay:
- 96mil asalariados más.
- 367mil funcionarios menos.
- 43mil trabajadores en negro más.
- 510mil trabajadores registrados independientes más.

Datos del INDEC.
Milmariposas
Sin contar los cientos de miles de ciudadanos que están saliendo del país hacia Europa (España, Italia...)
Findeton
En realidad esos datos son engañosos, hoy hay 330mil empleados más que cuando llegó Milei.
mis_cojones_en_bata
#1 nunca defraudas xD
Findeton
#2 Es la realidad, hay 330mil empleados más. Concretamente hay:
- 96mil asalariados más.
- 367mil funcionarios menos.
- 43mil trabajadores en negro más.
- 510mil trabajadores registrados independientes más.

Datos del INDEC.
Barriales
#1 jajajajajajaja. Muy bueno y currado.
XtrMnIO
Pero esos 276000 es porque se han vuelto millonarios y las 19.000 empresas cerradas es porque también se han vuelto millonarios los dueños.
jdmf
¿Esa Excel la has hecho tu?
eldragon_jp
la libertad avanza en todos los frentes
Pontecorvo
¿Cómo sabe que la reforma laboral precariza si todavía no se conoce al detalle? Sensacionalista.
eldragon_jp
Tener a este engendro de presidente es consecuencia directa de los casi veinte años de kirchnerismo (el gobierno mas corrupto de la historia argentina). Todo es causa y efecto. Ahora a bancarla
