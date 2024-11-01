·
5
meneos
53
clics
¿Si o no a la IA? Encuesta [Eng]
La IA debería ser una elección. ¿Dónde te posicionas respecto a la IA? ¿Alguien te lo preguntó alguna vez? Ahora alguien lo hace.
|
etiquetas:
:
encuesta
,
ai
5
0
0
K
54
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#5
pip
EL contenido generado por IA produce rechazo, eso es un hecho. Si alguien consigue hacer un navegador que filtre eso (cosa que en realidad es dificilísimo) tendrá su hueco en el mercado.
4
K
53
#9
rojo_separatista
#5
, pero es que la pregunta es extremadamente inespecífica. La pregunta no es sí o no al slop de mierda generados por IA que infestan los reels de las redes sociales.
0
K
13
#10
sorrillo
#5
Solo genera rechazo si te das cuenta que está generado por IA, si no te das cuenta no.
Es como los efectos especiales de los años 90 que se rechazaban los hechos con ordenador pero en realidad los que se rechazaban eran los que se notaba que estaban hechos con ordenador, los que no se notaban no generaban ningún rechazo.
0
K
10
#11
pip
#10
obvio, si no te das cuenta simplemente te han colado contenido falso, lo que no es nada agradable pero si no te das cuenta pues no te das cuenta, correcto.
0
K
12
#3
BurraPeideira_
La pregunta es estúpida. La cuestión debería ser quién tiene que ser el dueño de la IA. Porque si son las grandes corporaciones ya sabemos para qué la van a usar.
3
K
46
#4
aPedirAlMetro
*
#3
90% votos al NO con casi 200.000 votos
Creo que la gente tiene muy claro para que la van a usar
1
K
19
#1
Leclercia_adecarboxylata
¿Si o no al inodoro? Encuesta.
2
K
37
#6
Ferran
#1
Inodoro sí, papel higienico no.
Chorrito de agua al ojete y ya.
0
K
15
#7
mcfgdbbn3
#6
: El inodoro, cuanto más simple, menos sitios donde se pueden ocultar las bacterias.
0
K
12
#2
Pacman
Si o no a las sábanas autoajustables
1
K
24
#8
mcfgdbbn3
*
Yo la IA la veo interesante para hacer una parte del trabajo, algo en plan "nombre de una película en la que aparecían monstruos y se los tragaba un torbellino", y que te de el nombre de la peli (
NO deis el nombre de la peli
, es solo un ejemplo). La clave está en que la descripción probablemente no exista en ningún sitio de Internet y la AI pueda encajar conceptos con algún guion que pueda haber sido subido a Internet
Esto es lo que recuerdo de la peli:
"nombre de una
…
» ver todo el comentario
0
K
12
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
