·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10609
clics
Espectadores airados por lo que le ha dicho Ana Rosa a Juanma Moreno tras el accidente de Adamuz: "Ruin"
8003
clics
Vito Quiles borra un lamentable tuit después de que un pasajero de uno de los trenes descarrilados le retrate: "Desinformando como la rata que eres"
6434
clics
El accidente de tren de Adamuz en imágenes
5218
clics
Kim Novak en su apogeo: impresionantes fotos de los años 50 y 60
4059
clics
EE. UU.: Los guardias fronterizos de Trump enfurecen a la red: los abrigos recuerdan la oscura época nazi (Ale)
más votadas
341
El fondo de pensiones de Dinamarca se deshará de bonos de EE UU tras las amenazas de Trump sobre Groenlandia
353
La defensa de la asistente de Begoña Gómez pide que se aplique al juez Peinado el método del Supremo que condenó al fiscal general del Estado
467
Excavadoras israelíes comienzan a destruir el complejo de la ONU para refugiados palestinos
380
Guerra sucia en plena tragedia: la ultraderecha mediática carga contra RTVE mientras España entierra a sus muertos
343
Vox plantea cerrar Les Escuelines, con 4.200 alumnos en toda Asturies
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
14
clics
Archivada la causa judicial por el vertido de pellets que afectó a Galicia y la costa cantábrica hace dos años
La jueza considera que no hubo ilícito penal en la pérdida de carga de un buque en diciembre de 2023 que provocó que una marea de pequeñas bolas de plástico llegasen a las costas gallegas
|
etiquetas
:
archivada
,
causa judicial
,
pellets
,
galicia
7
1
0
K
78
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
78
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Nadie lo dudaba
2
K
39
#5
Furiano.46
Una jueza que se acerca más a terraplanista y cristiana que a la defensa de la naturaleza. Una pena
1
K
21
#6
ingenierodepalillos
#5
…capital.
0
K
11
#4
CharlesBrowson
chorprecha
1
K
18
#2
calde
No habrá mala intención, pero... quién paga???
0
K
13
#7
El_dinero_no_es_de_nadie
#2
Eso no le corresponde a ese juzgado.
Mas info en la noticia
0
K
14
#3
mikhailkalinin
Lo que no habrán vertido en Galicia
0
K
10
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Mas info en la noticia