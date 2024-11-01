edición general
Archivada la causa judicial por el vertido de pellets que afectó a Galicia y la costa cantábrica hace dos años

La jueza considera que no hubo ilícito penal en la pérdida de carga de un buque en diciembre de 2023 que provocó que una marea de pequeñas bolas de plástico llegasen a las costas gallegas

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Nadie lo dudaba xD
Furiano.46 #5 Furiano.46
Una jueza que se acerca más a terraplanista y cristiana que a la defensa de la naturaleza. Una pena
ingenierodepalillos #6 ingenierodepalillos
#5 …capital.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
chorprecha
calde #2 calde
No habrá mala intención, pero... quién paga???
#7 El_dinero_no_es_de_nadie
#2 Eso no le corresponde a ese juzgado.

Mas info en la noticia
mikhailkalinin #3 mikhailkalinin
Lo que no habrán vertido en Galicia :palm:
