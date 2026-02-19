El árbitro que pidió matrimonio a su novio, investigado por simular un ataque homófobo

Un árbitro de fútbol amateur alemán, que saltó a la fama al proponerle matrimonio a su pareja antes de un partido de la Bundesliga, está siendo investigado por simular un ataque homófobo contra sí mismo, según informaron hoy las autoridades del país germano.
| etiquetas: árbitro , homofobia , pascal kaiser , simular
¿Que carajos quería ganar con eso?
este es un claro caso de quiero casito, por el único merito de donde le gusta meter la churra
Al parecer, por lo que ponía en otros meneos, al tío lo buscaban unos sujetos porque les debía 6000 euros o algo así. Queda mejor decir que te han pegado por ser gay que decir que te han pegado por deber pasta a gente chunga?
Pero como digo hablo de oídas de otros meneos
Has presumido cosas que no dicen.
meneame.net/story/agreden-arbitro-aleman-pidio-matrimonio-novio-partid