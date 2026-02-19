edición general
11 meneos
32 clics
El árbitro que pidió matrimonio a su novio, investigado por simular un ataque homófobo

El árbitro que pidió matrimonio a su novio, investigado por simular un ataque homófobo

Un árbitro de fútbol amateur alemán, que saltó a la fama al proponerle matrimonio a su pareja antes de un partido de la Bundesliga, está siendo investigado por simular un ataque homófobo contra sí mismo, según informaron hoy las autoridades del país germano.

| etiquetas: árbitro , homofobia , pascal kaiser , simular
9 2 0 K 110 actualidad
11 comentarios
9 2 0 K 110 actualidad
Comentarios destacados:    
Enésimo_strike #1 Enésimo_strike
Madre del hamor ermoso como están las cabezas :palm:

¿Que carajos quería ganar con eso?
2 K 34
#2 Banshee2x
#1 Casito, igual que pedir matrimonio delante de todo un estadio (sea cual sea tu orientación).
8 K 92
chewy #6 chewy
#2 a esto venía, nunca entenderé la gente que pide matrimonio en publico, me parece hasta mal, como que al final fuerzas a la otra persona a decir que si por la presión social..

este es un claro caso de quiero casito, por el único merito de donde le gusta meter la churra
1 K 20
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
#1 Focos.
0 K 12
Battlestar #8 Battlestar
#1 Por lo que recuerdo de otros meneos, y es mera especulación eh... ¿distraer el foco sobre el hecho de que lo perseguían por una deuda monetaria?

Al parecer, por lo que ponía en otros meneos, al tío lo buscaban unos sujetos porque les debía 6000 euros o algo así. Queda mejor decir que te han pegado por ser gay que decir que te han pegado por deber pasta a gente chunga?

Pero como digo hablo de oídas de otros meneos
0 K 12
Cabre13 #7 Cabre13
La derechita en este caso ha tenido suerte y no les ha dado tiempo a publicar noticias de "tenemos la noticia exclusiva de que la policía sospecha de inmigrantes" antes de que la policía dijese "nunca hemos sospechado de nadie por que siempre hemos pensado que era un montaje".
0 K 11
obmultimedia #11 obmultimedia
Otra noticia culpabilizando a la victima.
0 K 11
rojo_separatista #4 rojo_separatista *
O es árbitro amateur o es árbitro de la Bundesliga, pero la entradilla está mal.
0 K 11
MoñecoTeDrapo #9 MoñecoTeDrapo *
#4 Es árbitro amateur, él no arbitró ese partido. Hizo la performance antes del partido como aficionado del Colonia, el equipo local.
Has presumido cosas que no dicen.
1 K 21
#5 vGeeSiz
jajaja, a ver ahora que dicen los que echaban espuma por la boca
0 K 10

menéame