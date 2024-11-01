Por qué Aragón se considera el "Ohio español" y predice las futuras elecciones generales en España

Aragón es visto como el “Ohio español” porque históricamente sus resultados electorales han coincidido con los de las elecciones generales en España. Su demografía, que combina áreas urbanas y rurales, refleja bien al conjunto del país. Aunque el fin del bipartidismo ha complicado las predicciones, municipios como Robres mantienen una sorprendente precisión: desde 1977, el partido más votado allí siempre ha coincidido con el ganador nacional. Esta tendencia convierte a Aragón en un territorio clave para anticipar cambios políticos.
También puede pasar que a nivel nacional no gobierne el que gana porque no quiere.
Hoy, y desde hace varios años, no basta con ser el primero en las elecciones generales para poder gobernar, se necesitan coaliciones de 2 o 3 partidos al menos
“El Ohio español”, gensanta.
No entiendo porque en esta región tan maltratada por Madrid no imitamos más a nuestros vecinos catalanes, navarros y vascos
Votamos bipartidismo y a los más tontos del lugar porque el resultado siempre se decide en Zaragoza... Un saludo a los maños!!
Impresionante, lo nunca visto, coincide el partido más votado.
Mañana empezaba una ronda Rufían para crear una coalición con la que ir a elecciones.
¿cual será el resultado de esa ronda? Porque yo temo que no llegará a nada.
Y ya llevamos 2: extremadura y ahora aragón. La tercera será andalucía, me parece. Pero nada, que lo de ohio no tiene nada que ver...