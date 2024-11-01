Por qué Aragón se considera el "Ohio español" y predice las futuras elecciones generales en España

Aragón es visto como el “Ohio español” porque históricamente sus resultados electorales han coincidido con los de las elecciones generales en España. Su demografía, que combina áreas urbanas y rurales, refleja bien al conjunto del país. Aunque el fin del bipartidismo ha complicado las predicciones, municipios como Robres mantienen una sorprendente precisión: desde 1977, el partido más votado allí siempre ha coincidido con el ganador nacional. Esta tendencia convierte a Aragón en un territorio clave para anticipar cambios políticos.