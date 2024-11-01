edición general
Por qué Aragón se considera el "Ohio español" y predice las futuras elecciones generales en España

Aragón es visto como el “Ohio español” porque históricamente sus resultados electorales han coincidido con los de las elecciones generales en España. Su demografía, que combina áreas urbanas y rurales, refleja bien al conjunto del país. Aunque el fin del bipartidismo ha complicado las predicciones, municipios como Robres mantienen una sorprendente precisión: desde 1977, el partido más votado allí siempre ha coincidido con el ganador nacional. Esta tendencia convierte a Aragón en un territorio clave para anticipar cambios políticos.

Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Hostia pues no deja muy bien a Aragón xD
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
sus resultados electorales han coincidido con los de las elecciones generales en España
También puede pasar que a nivel nacional no gobierne el que gana porque no quiere.
Heni #2 Heni *
Problema, esto tenía sendio con el bipartidismo cuando sólo hacía falta que quedase de primero para gobernar, ya fuese en mayoría, ya fuese con el apoyo de algún partido nacionalista

Hoy, y desde hace varios años, no basta con ser el primero en las elecciones generales para poder gobernar, se necesitan coaliciones de 2 o 3 partidos al menos
alfre2 #3 alfre2
:troll: :troll: :troll: lasinrazón, haciendo de las suyas.

“El Ohio español”, gensanta.
jonolulu #15 jonolulu
En Aragón el PP gobierna gracias a los votos de ERC
#11 cajadecartonmojada
¿Vamos a empezar a decir "me parto el Aragón" o "por el Aragón"?
ipanies #14 ipanies *
No somos una representación de la voluntad de España porque somos cuatro gatos, pero si es verdad que coincide bastante habitualmente los resultados de Aragón con los nacionales.
No entiendo porque en esta región tan maltratada por Madrid no imitamos más a nuestros vecinos catalanes, navarros y vascos ¬¬
Votamos bipartidismo y a los más tontos del lugar porque el resultado siempre se decide en Zaragoza... Un saludo a los maños!! :troll:
#13 JGG
Pues ojalá se cumpla la predicción.
MoñecoTeDrapo #8 MoñecoTeDrapo
Aragón es España dentro de España :-D
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
que mania intentando meternos la ponzoñosa cultura mentalidad usana por el culo desde babor a estribor!!! jose luis que lo mas cerca que has estado en america fue cuando veraneastes en Rota, en la casa de tu cuñao
#10 mariopg
jaja, van a la moda
#12 Eukherio
Aunque el fin del bipartidismo ha complicado las predicciones, municipios como Robres mantienen una sorprendente precisión: desde 1977, el partido más votado allí siempre ha coincidido con el ganador nacional.

Impresionante, lo nunca visto, coincide el partido más votado.
taSanás #1 taSanás
rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras, y tal...
#7 tropezon *
#1 Creo que en este caso sería mas de aplicación aquello de "cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar"

Mañana empezaba una ronda Rufían para crear una coalición con la que ir a elecciones.
¿cual será el resultado de esa ronda? Porque yo temo que no llegará a nada.

Y ya llevamos 2: extremadura y ahora aragón. La tercera será andalucía, me parece. Pero nada, que lo de ohio no tiene nada que ver...
sotillo #9 sotillo
#7 La derecha no se equivoca, lo sufren pero no se equivocan
