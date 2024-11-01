Arabia Saudí expulsa a cinco diplomáticos de la Embajada iraní

El Gobierno saudí ha dado un plazo de 24 horas a cinco cargos de la Embajada iraní en Riad para salir del país tras declararlos 'persona non grata' por los "continuos ataques" iraníes contra territorio saudí. Riad advierte además de que "no dudará en tomar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, mantener su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses. En particular denuncia los ataques iraníes contra la "soberanía, infraestructura civil, población civil, intereses económicos