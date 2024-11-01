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Arabia Saudí expulsa a cinco diplomáticos de la Embajada iraní

Arabia Saudí expulsa a cinco diplomáticos de la Embajada iraní

El Gobierno saudí ha dado un plazo de 24 horas a cinco cargos de la Embajada iraní en Riad para salir del país tras declararlos 'persona non grata' por los "continuos ataques" iraníes contra territorio saudí. Riad advierte además de que "no dudará en tomar todas las medidas necesarias para preservar su soberanía, mantener su seguridad y proteger su territorio, espacio aéreo, ciudadanos, residentes, recursos e intereses. En particular denuncia los ataques iraníes contra la "soberanía, infraestructura civil, población civil, intereses económicos

| etiquetas: arabia saudí , expulsa , diplomáticos , embajada , iran
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
woody_alien #2 woody_alien
#0 Creo que te has equivocado, los telegramas son en la ventanilla de al lado.
6 K 67
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo *
#0 Te he corregido titulo y etiquetas (las habias puesto intercambiadas)

Edit: como te comentan en #_1 y #2
0 K 16
woody_alien #10 woody_alien
#9 El_titular_no_es_de_nadie :troll:
0 K 12
Kantinero #11 Kantinero
#2 Telegramas?

Que mayores somos
0 K 12
JackNorte #1 JackNorte
#0 cambiar etiquetas por titulo
2 K 48
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Por qué le habrá dado a Irán por atacar a sus vecinos?
4 K 43
woody_alien #4 woody_alien
#3 Manías, tirrias enquistadas, vaya usted a saber. De lo que estamos de acuerdo es que ha sido un ataque sorpresivo y no provocado.
1 K 24
NoPracticante #6 NoPracticante *
#3 por que son unos malages. Mira los iraníes que cabrearse con los vecinos por permitir a los EEUU atacar a Irán desde sus territorios y bases o por que aviones cisterna de EEUU que parten desde bases en sus territorios reabastezcan a los aviones de Izzrael que los atacan y matan civiles.
En fin. Aunque Irán avisó antes de los ataques que tomaría las represalias que está tomando pues era incompresible e imprevisible. La culpa claramente es de los iraníes por no explicarse mejor.
2 K 35
#8 lamarisevadecañas
#3 porque son malos-malisimos, ¿tu no ves la tele?
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Postmeteo #5 Postmeteo
Arabia, seguro? Cherokee, parece.
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menéame