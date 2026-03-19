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Arabia Saudí asegura que usarán todos los medios a su alcance para detener los ataques de Irán [eng]

Arabia Saudí asegura que usarán todos los medios a su alcance para detener los ataques de Irán [eng]

El príncipe Faisal bin Farhan, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, advirtió que los ataques iraníes contra Arabia Saudí y sus vecinos en la región han destruido toda confianza con Teherán. El príncipe Faisal afirmó que Irán «intenta presionar a sus vecinos» con ataques. Arabia Saudí «se reserva el derecho» a emprender acciones militares en respuesta a los repetidos ataques con misiles y drones, declaró a la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la región celebrada el miércoles por la noche en Riad.

| etiquetas: geopolítica , militar , guerra , petróleo , información
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7 comentarios
5 0 1 K 65 actualidad
security_incident #2 security_incident
Y ninguno de esos medios a su alcance es atacar Irán.
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millanin #5 millanin
¿Van a dejar de ser siervos de EEUU?
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#4 Kuruñes3.0
Esos solo saben de follarse e a la camella y abusar de sus esclavos.
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Alakrán_ #1 Alakrán_
#0 Se te han adelantado.
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alehopio #7 alehopio
#1 #3 Lo que han dicho es más importante que lo que pone en ese envío relacionado sobre que "no descartan una respuesta militar contra Irán", pues eso no significa nada ya que esa misma opción la tenían desde el primer día.

Lo que implica este envío es que los países del Golfo Pérsico entienden que se ha agotado la vía diplomática y que ahora van a empezar a ayudar a Israel y a Estados Unidos en sus ataques contra Irán para destruirlos.

Eso es una escalada importante. La guerra ya se ha convertido en Regional oficialmente.
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TripleXXX #6 TripleXXX
Me ha recordado a esta escena australiana.  media
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menéame