Arabia Saudí asegura que usarán todos los medios a su alcance para detener los ataques de Irán [eng]

El príncipe Faisal bin Farhan, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, advirtió que los ataques iraníes contra Arabia Saudí y sus vecinos en la región han destruido toda confianza con Teherán. El príncipe Faisal afirmó que Irán «intenta presionar a sus vecinos» con ataques. Arabia Saudí «se reserva el derecho» a emprender acciones militares en respuesta a los repetidos ataques con misiles y drones, declaró a la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la región celebrada el miércoles por la noche en Riad.
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Lo que implica este envío es que los países del Golfo Pérsico entienden que se ha agotado la vía diplomática y que ahora van a empezar a ayudar a Israel y a Estados Unidos en sus ataques contra Irán para destruirlos.
Eso es una escalada importante. La guerra ya se ha convertido en Regional oficialmente.