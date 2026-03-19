Arabia Saudí asegura que usarán todos los medios a su alcance para detener los ataques de Irán [eng]

El príncipe Faisal bin Farhan, ministro de Asuntos Exteriores de Arabia Saudí, advirtió que los ataques iraníes contra Arabia Saudí y sus vecinos en la región han destruido toda confianza con Teherán. El príncipe Faisal afirmó que Irán «intenta presionar a sus vecinos» con ataques. Arabia Saudí «se reserva el derecho» a emprender acciones militares en respuesta a los repetidos ataques con misiles y drones, declaró a la prensa tras una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la región celebrada el miércoles por la noche en Riad.