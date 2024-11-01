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Los misiles de plataformas terrestres lanzados desde los países del Golfo Pérsico son cruciales para la guerra de Estados Unidos contra Irán [eng]

En las primeras horas de la guerra, Estados Unidos lanzó misiles balísticos que sobrevolaron el Golfo Pérsico y alcanzaron objetivos en Irán. Este fue el primer uso en combate de los misiles de alta precisión del Ejército, desarrollados hace dos años. Los ataques con misiles de precisión fueron seguidos por más andanadas, incluyendo misiles Atacms, que impactaron y hundieron buques de la armada iraní y un submarino en puerto. Todos ellos lanzados desde territorio de los países del Golfo Pérsico donde Estados Unidos tiene bases militares.

| etiquetas: geopolítica , militar , guerra , armamento , información
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6 comentarios
7 2 0 K 133 actualidad
smilo #1 smilo
Y luego se preguntarán por qué Irán los ataca...
7 K 122
#6 fingulod
#1 Porque los de Iran son unos tipos muy malos. Lo ha dicho Trump ¿necesitas más pruebas?
0 K 7
alehopio #3 alehopio *
A pesar de las amenazas de los países del Golfo Pérsico de involucrarse en la guerra contra Irán de forma directa, hasta el momento no lo han hecho.

Hay varias posibilidades :

1) porque saben que son culpables de permitir que Estados Unidos ataque a Irán desde su territorio

2) porque saben que entonces la respuesta de Irán será peor y destruirá también sus fuerzas armadas o sus desaladoras y centrales eléctricas

3) porque temen la rebelión de los civiles en sus países comenzando una guerra…   » ver todo el comentario
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zogo #2 zogo
Y que si Irán escala, y que europa condena los ataques de Irán a esos países...
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josde #4 josde
#2 Todo propaganda para cubrir lo que esos emiratos hacen favoreciendo a EE.UU con sus bases
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#5 pascuaI
El otro día había alguien desde mi casa tirando piedras a los coches que pasaban, y cuando subió la policía, a pesar de que yo les decía que fue otra persona, se empeñaron en que querían entrar. Me negué pero al final me quedé con una denuncia. ¡Tócate las pelotas!
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menéame