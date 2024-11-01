Los misiles de plataformas terrestres lanzados desde los países del Golfo Pérsico son cruciales para la guerra de Estados Unidos contra Irán [eng]

En las primeras horas de la guerra, Estados Unidos lanzó misiles balísticos que sobrevolaron el Golfo Pérsico y alcanzaron objetivos en Irán. Este fue el primer uso en combate de los misiles de alta precisión del Ejército, desarrollados hace dos años. Los ataques con misiles de precisión fueron seguidos por más andanadas, incluyendo misiles Atacms, que impactaron y hundieron buques de la armada iraní y un submarino en puerto. Todos ellos lanzados desde territorio de los países del Golfo Pérsico donde Estados Unidos tiene bases militares.