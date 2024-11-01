edición general
“Aquí Radio España Independiente, estación pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco”

El primer mensaje, en 1941, nació de la rabia de Stalin al escuchar a Ramón Serrano Suñer, plenipotenciario de Exteriores de Franco, presidente de Falange y creador de la División Azul, acusar a Rusia de ser “culpable” de la Guerra Civil Española y animase a su exterminio: “Aquí Radio España Independiente, estación pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco”. El último, en cambio, se emitió desde Madrid en julio de 1977 narrando en directo la sesión inaugural de las Cortes Constituyentes: "Si nuestra labor ha servido en algo (..

juliusK
Desde que nací y hasta 1.977 en la Telefunken de onda corta a las 10 la BBC para saber lo que pasaba en España y en el mundo y a las 11 la Pirenaica para saber lo que pensaba el Partido. Gracias papá.
Kamillerix
#1 No recuerdo las horas, pero también estaban (mencionada en el artículo) Radio Francia Internacional, y Radio Tirana del "otro" PC que era muy épica y graciosa :-D
juliusK
#2 cierto, radio Francia estaba bien pero en mi casa nunca se perdonó la traición gabacha a la Republica . Radio Tirana era un chiste en general y Hoxha estaba como los candiles hoy prosoviético, mañana titoista y pasao maoista...no fue trotsko por razones que desconozco
