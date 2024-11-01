El primer mensaje, en 1941, nació de la rabia de Stalin al escuchar a Ramón Serrano Suñer, plenipotenciario de Exteriores de Franco, presidente de Falange y creador de la División Azul, acusar a Rusia de ser “culpable” de la Guerra Civil Española y animase a su exterminio: “Aquí Radio España Independiente, estación pirenaica, la única emisora española sin censura de Franco”. El último, en cambio, se emitió desde Madrid en julio de 1977 narrando en directo la sesión inaugural de las Cortes Constituyentes: "Si nuestra labor ha servido en algo (..