Aqqaluk Lynge, líder inuit: “Una invasión estadounidense en Groenlandia aniquilaría nuestro pueblo”

El expresidente del Consejo Circumpolar Inuit lamenta los “disparates” de Trump y exige apoyo internacional: “Si lo hace con nosotros, ¿quién será el siguiente?” Aqqaluk Lynge (Groenlandia, 78 años) saca su propio mapa de entre las estanterías para hablar de geopolítica, de Donald Trump y del miedo a que Groenlandia se convierta en la próxima Venezuela. Esta imagen que desdobla con cuidado es un plano cenital del planeta donde Groenlandia está en el centro y apenas se ve Estados Unidos y Europa. En los años ochenta soñaba con que esa isla gigan

comentarios
pip
Lo que es seguro es que sería un desastre ecológico. Si son capaces de tomar la isla por la fuerza cargándose las alianzas y poniendo al mundo patas arriba, menos escrúpulos tendrían para meter maquinaria y dinamitar lo que hiciese falta hasta sacar el último gramo de tierras raras y todo lo que haya debajo del hielo.
cromax
Estaría bien que les preguntaran a los inuit... Él fue una de las voces centrales de esta identidad milenaria —que representa el 90% de la población— y quien sentó las bases de la Ley de Autodeterminación, instaurada en 2009.
ur_quan_master
#1 Problema resuelto entonces. Que le den la independencia y se entienda él con el ogro naranja
Horkid
Europa ya esta invadida: mientras la propaganda yanqui apuntaba a Rusia como invasor, EEUU nos invadía:
nemeame
Que no se preocupe, cuando Groenlandia sea conquistada podrá vivir en una pequeña reserva de nativos y montar un casino con furcias
janatxan
Los echarían por no ser blancos, todo el mundo sabe que, de toda la vida de dios, en Groenlandia solo se habla ingles y la gente es blanca desde que dios hizo el mundo.
Gry
#2 Les meterían en reservas con permiso para montar casinos y entretener a los prospectores.
janatxan
#3 no, eso se hizo en otros tiempos con otras mentalidades, después de asesinarlos durante años, aquí tienen la excusa de poderlos expulsar a Dinamarca. Para que molestarse, y gastar dinero, en montar una infraestructura para mantenerlos existiendo la maravilla de la deportación
