Aparecen tres perros azules en Chernóbil y los científicos tratan de dar una explicación: “No eran así la semana pasada”

La aparición de perros con pelaje azul en la zona de exclusión de Chernóbil ha dejado asombrados a científicos, veterinarios e investigadores de la antigua planta nuclear. Las imágenes, difundidas por la organización Dogs of Chernóbil, muestran a varios canes con este inusual color en sus pelajes.

Milmariposas #1 Milmariposas *
Yo estaba más acostumbrada a los perros verdes. :roll: (el de Jesús Quintero)
#7 wendigo
#1 Me has recordado a la canción de Marea

m.youtube.com/watch?v=x7bUHwzgedQ

Saludos
alcama #2 alcama
En España nos ha aparecido un perro con gafas.
sorrillo #3 sorrillo
“No, no se están volviendo azules debido a la radiación y no, no estamos diciendo que se hayan vuelto azules debido a la radiación”.

“Parece que se revolcaron en una sustancia que se había acumulado en su pelaje. Sospechamos que esta sustancia provenía de un antiguo baño portátil que se encontraba en el mismo lugar que los perros. Sin embargo, no pudimos confirmar nuestras sospechas de manera concluyente”
karakol #4 karakol
Stalker.

Juegazo. :hug:
plutanasio #5 plutanasio
Y en Jaén aparece un lince blanco, menuda distopía
#6 El_dinero_no_es_de_nadie
Ya me parecía a mí que las que van con el pelo azul o verde en las batucadas eran muy radioactivas :troll:
