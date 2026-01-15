Antonio Banderas, sobre Pedro Sánchez: "Una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos"

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de hace cuatro años en la bancada que ocupa el Partido Popular, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual. Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión. ¿Cómo no se va a entender todos lo hacemos? En la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos", respondía Antonio Banderas en 'El Hormiguero'.
Para mi desgracia, era el final (de la entadilla)
Su feminismo y no hablo solo del psoe, no es feminismo real, es selectivo.
Ayer callaban con las prostitutas de abalos y las acostadas del psoe. Hoy miran hacia otro lado, incluso llegan a criminalizar a mujeres luchando por sus derechos más básicos en irán.
Su socialismo no es un socialismo real. Enchufismo, nepotismo, deterioro brutal de servicios y condiciones de vida. Hoy por hoy, la vivienda más alquilada en ciudades es una puta habitación.
No hay lucha obrera ni se le espera, solo mamarrachadas y flotillas para intentar esconder la mierda mientras no se bajan del sillón.
Aprovecho para felicitar por el giro de 360⁰ que ha dado la página.