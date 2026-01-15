edición general
7 meneos
23 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Antonio Banderas, sobre Pedro Sánchez: "Una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos"

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de hace cuatro años en la bancada que ocupa el Partido Popular, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual. Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión. ¿Cómo no se va a entender todos lo hacemos? En la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos", respondía Antonio Banderas en 'El Hormiguero'.

| etiquetas: antonio , banderas , pedro , sánchez , cambio , opinión
6 1 9 K 19 actualidad
9 comentarios
6 1 9 K 19 actualidad
DORO.C #2 DORO.C
Cada día hay más fachas. Esto es insoportable. :troll:
8 K 73
Cometeunzullo #5 Cometeunzullo
Que su mansión ilegal se llamase "La gaviota" dice mucho.
3 K 46
#3 Leon_Bocanegra
Muy interesante , Antonio, cuéntame más.
4 K 44
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro
He leido hasta "en 'El Hormiguero"
Para mi desgracia, era el final (de la entadilla)
5 K 35
Islamotransfeministe #7 Islamotransfeministe
Si solo fuera pedro Sánchez......

Su feminismo y no hablo solo del psoe, no es feminismo real, es selectivo.
Ayer callaban con las prostitutas de abalos y las acostadas del psoe. Hoy miran hacia otro lado, incluso llegan a criminalizar a mujeres luchando por sus derechos más básicos en irán.

Su socialismo no es un socialismo real. Enchufismo, nepotismo, deterioro brutal de servicios y condiciones de vida. Hoy por hoy, la vivienda más alquilada en ciudades es una puta habitación.

No hay lucha obrera ni se le espera, solo mamarrachadas y flotillas para intentar esconder la mierda mientras no se bajan del sillón.
1 K 13
DORO.C #9 DORO.C
Si en vez de criticar a Pedro Sánchez hubiera criticado a Ayuso, esto ya estaría en portada. :troll:
0 K 11
Raúl_Rattlehead #6 Raúl_Rattlehead
Como odio al puto intensito este. No digo que sea mal actor, eso va a parte, pero ese rollo profundo sin decir nada da mucha grima. Cualquiera de sus opiniones es evitable.
1 K 10
Macnulti_reencarnado #8 Macnulti_reencarnado
@admin @imparsifal como era eso de que se iban a vigilar los votos negativos a las subidas de noticias?
Aprovecho para felicitar por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
0 K 7

menéame