Antonio Banderas, sobre Pedro Sánchez: "Una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos"

"La mayor oposición de Pedro Sánchez sería el propio gobierno de Pedro Sánchez hace cuatro años. Si tú colocas a ese Gobierno de hace cuatro años en la bancada que ocupa el Partido Popular, esa sería la mayor oposición del Gobierno actual. Yo entiendo que se pueda cambiar de opinión. ¿Cómo no se va a entender todos lo hacemos? En la vida uno va progresando, pero una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios y eso ha sido muy doloroso para muchos", respondía Antonio Banderas en 'El Hormiguero'.