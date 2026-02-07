edición general
7 meneos
5 clics
Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»

Antoni Noguera: «Fui alcalde de la primera ciudad del mundo que prohibió el alquiler turístico»  

¿por qué prohibió el alquiler turístico en pisos? En primer lugar porque era una demanda vecinal. En segundo, porque Palma tenía un problema importante de vivienda. Y en tercero, porque se mezclaban usos residenciales y turísticos en un mismo edificio. Así nos convertimos en la... Y después vendría un contencioso que desembocó en el Supremo. Nos dio la razón y marcamos jurisprudencia. Cualquier ciudad puede seguir hoy nuestro camino y prohibir el alquiler turístico de inmediato, no necesitan más que remitirse a la sentencia del Supremo.

| etiquetas: palma , alcalde , prohíbe , alquiler turístico
7 0 0 K 58 actualidad
1 comentarios
7 0 0 K 58 actualidad
ehizabai #1 ehizabai *
Bueno, podrá decir eso y quedar contento, pero lo cierto es que la gran mayoría de planes urbanísticos de los 80 y 90 prohíben usos turísticos en inmuebles residenciales, al menos en mi zona, Gipuzkoa.
Pero el lobby hizo bien su trabajo, y ahora resulta que es impensable establecer de nuevo semejante prohibición... Nos mean como quieren.
2 K 37

menéame