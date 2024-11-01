edición general
Antigua fábrica lanar para transformar lana cruda con máquinas centenarias; lavado, teñido y cardado (21 min.) #Monesma

En la extensa comarca leonesa de Maragatería se encuentra Val de San Lorenzo, un pueblo castellano con una larga tradición textil. Afortunadamente, algunas de las fábricas han sobrevivido hasta nuestros días, donde se fabrican mantas, calcetines y una gran variedad de prendas de lana a partir de la lana esquilada de las ovejas. Para aprender todo sobre los procesos de trabajo de la lana, viví con los lugareños durante unos días en 1998. — Más en #1

mund4y4
Los calcetines de Val de San Lorenzo requieren usar zapatos dos números más grandes pero son de calentitooooooos…
woody_alien
#1  media
Leon_Bocanegra
Y recordad amigos. La única otra forma que hay de probarse un jersey de lana, es follarse una oveja.
Emotivo
Lavar los vellones de lana de las ovejas, secar y cardar la lana para convertirlos en un buen colchón era una lujo no hace muchos años.
Y una tarea manual laboriosa.
