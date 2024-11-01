Antigua fábrica lanar para transformar lana cruda con máquinas centenarias; lavado, teñido y cardado (21 min.) #Monesma  

En la extensa comarca leonesa de Maragatería se encuentra Val de San Lorenzo, un pueblo castellano con una larga tradición textil. Afortunadamente, algunas de las fábricas han sobrevivido hasta nuestros días, donde se fabrican mantas, calcetines y una gran variedad de prendas de lana a partir de la lana esquilada de las ovejas. Para aprender todo sobre los procesos de trabajo de la lana, viví con los lugareños durante unos días en 1998. — Más en #1
www.meneame.net/story/canamo-cannabis-sativa-meses-duro-trabajo-famili
www.meneame.net/story/resineros-extraccion-oro-liquido-pino-uso-resina
www.meneame.net/story/cuando-no-existian-lavadoras-lavadero-punto-encu
#Monesma
Y una tarea manual laboriosa.