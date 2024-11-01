Los resineros: extracción del oro líquido del pino. Uso de la resina en chicles, jabón, barniz y más  

Durante décadas, la resinación ha marcado el paisaje y la vida de los habitantes de Hontoria del Pinar (Burgos). En 2002, los resineros Simón, David y Ángel me mostraron con detalle cómo se llevaba a cabo esta actividad forestal, desde la extracción de la resina en los pinos hasta su transformación en aguarrás y colofonia o pez griega. De cuando el trabajo en el monte evitaba futuros incendios. Monesma documentales