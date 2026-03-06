edición general
“El antifascismo hoy es una urgencia democrática”

El auge del trumpismo, la expansión global de los discursos de odio y la normalización de la crueldad política han transformado el panorama político internacional. En esta conversación, Miquel Ramos analiza cómo estos fenómenos han llegado a España, qué papel juegan los movimientos sociales y por qué la batalla cultural es hoy el terreno decisivo.

efectogamonal #1 efectogamonal *
NO PASARÁN {0x1f525}
{0x270a}{0x1f4aa} {0x270c}
Quel #3 Quel *
#1 Lo teneis jodido. A esos a los que llamáis "fascistas" ya no les molesta la etiqueta. Sino que la lucen con orgullo.

De tanto blanquear la palabra fascismo y usarla como insulto gratuito, la habéis convertido en algo tentador para los jóvenes que aborrecen la hipócrita moralidad de la izquierda.
strike5000 #5 strike5000 *
#3 A muchos que ya peinamos canas no nos gusta que nos llamen "fascistas", sobre todo porque estamos en contra de esa ideología totalitaria e intransigente*, pero si para evitar esa etiqueta tengo que comprar el discurso de la izquierda prefiero cargar con ella. No con orgullo, sino con resignación, pero lo elijo.

*Cualquier persona mínimamente decente está en contra de cualquier ideología totalitaria e intransigente, se encuentre en el espectro ideológico que se encuentre.
Quel #7 Quel
#5 Que suerte si puedes peinar algo :-D.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#3 Llámalo neofascismo entonces, si te parece mejor. Pero es más que evidente que existe un movimiento político y social totalitario que ya no respeta el derecho internacional ni las normas comunes de convivencia entre los pueblos y que además pretende imponerse por encima de los procesos democráticos. Ha empezado en EE.UU. y aquí como en toda Europa tiene eco e imitadores.
Quel #9 Quel
#6 Las actitudes totalitarias de EEUU no es algo nuevo ni exclusivo.
hazardum #11 hazardum *
#3 Hay muchas personas de izquierdas que digamos estamos algo "huérfanas" de partido, porque no nos gustan algunas derivas (tambien corrupciones, etc) de ciertos partidos de izquierda o centro-izquierda, y si, en algunos casos por opinar distinto se nos puede decir que si machistas, fascistas, etc, no sería la primera ni la última vez, porque en la izquierda también hay mucho fanático y repartidores de carnets que si te sales del pack, pues te dicen cosas.

Pero muchos que estamos en ese caso no votariamos a un partido de derecha y menos a los que tenemos en España como PP o Vox, por lo que o no votamos o votamos a algún partido con la nariz tapada como mal menor.
Magog #4 Magog
Todo democrata es antifascita, aunque a algunos se les olvida
#8 vGeeSiz
#4 si, pero ahora aprende a identificar al fascista.

Pista: El que piensa distinto a ti, de base, no es fascista
QRK #10 QRK
Espérate que los fachas poniéndose del lado de trompetas y del hitler judío no se acaben pegando un tiro en el pie xD xD

Sería mágico que sean tan inútiles de ni con todo a favor ganar al perro xD xD
