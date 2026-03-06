“El antifascismo hoy es una urgencia democrática”

El auge del trumpismo, la expansión global de los discursos de odio y la normalización de la crueldad política han transformado el panorama político internacional. En esta conversación, Miquel Ramos analiza cómo estos fenómenos han llegado a España, qué papel juegan los movimientos sociales y por qué la batalla cultural es hoy el terreno decisivo.
| etiquetas: trumpismo , auge , antifascismo , fascismo
De tanto blanquear la palabra fascismo y usarla como insulto gratuito, la habéis convertido en algo tentador para los jóvenes que aborrecen la hipócrita moralidad de la izquierda.
*Cualquier persona mínimamente decente está en contra de cualquier ideología totalitaria e intransigente, se encuentre en el espectro ideológico que se encuentre.
Pero muchos que estamos en ese caso no votariamos a un partido de derecha y menos a los que tenemos en España como PP o Vox, por lo que o no votamos o votamos a algún partido con la nariz tapada como mal menor.
Pista: El que piensa distinto a ti, de base, no es fascista
Sería mágico que sean tan inútiles de ni con todo a favor ganar al perro