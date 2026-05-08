Anthony Blinken reconoce que la ayuda a Ucrania financia directamente la industria militar de EEUU

El exsecretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha revelado que el despliegue de recursos hacia la guerra en Ucrania funciona, en gran medida, como un mecanismo de transferencia de fondos públicos hacia la industria militar estadounidense. En declaraciones difundidas este 7 de mayo, Blinken ha detallado que "gran parte del dinero" que el Gobierno de EEUU destina nominalmente a Ucrania se gasta "realmente aquí, en Estados Unidos", con el objetivo de financiar la producción de nuevos sistemas de armas y reponer los arsenales nacionales.