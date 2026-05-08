edición general
16 meneos
15 clics
Anthony Blinken reconoce que la ayuda a Ucrania financia directamente la industria militar de EEUU

Anthony Blinken reconoce que la ayuda a Ucrania financia directamente la industria militar de EEUU

El exsecretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha revelado que el despliegue de recursos hacia la guerra en Ucrania funciona, en gran medida, como un mecanismo de transferencia de fondos públicos hacia la industria militar estadounidense. En declaraciones difundidas este 7 de mayo, Blinken ha detallado que "gran parte del dinero" que el Gobierno de EEUU destina nominalmente a Ucrania se gasta "realmente aquí, en Estados Unidos", con el objetivo de financiar la producción de nuevos sistemas de armas y reponer los arsenales nacionales.

| etiquetas: blinken , ayuda , ucrania , financiacion , industria , militar , eeuu
13 3 0 K 124 politica
9 comentarios
13 3 0 K 124 politica
ur_quan_master #1 ur_quan_master *
Vaya sorpresa. No hace falta ser cosmonauta para darse cuenta
5 K 79
pitercio #4 pitercio *
Y encima sirve para levantar un telón de acero y fuego que nos "protege" de la energía de Asia, para hacernos rehenes de la americana.
1 K 29
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
Resumen de este envío: diariosocialista.net descubre que comprar armas financia a la industria que las fabrica, pero sólo si es la de EEUU. Rosoboronexport se financia con las donaciones del santuario de Nuestra Señora de Kazán. :troll:

Otro resumen de este envío: Blinken afirma que la UE ha ayudado a la defensa de Ucrania frente a la agresión imperialista rusa más que de lo que lo ha hecho EEUU. A diariosocialista.net eso le parece mal, porque les encanta el imperialismo. :troll:
1 K 21
Malinke #9 Malinke
#3 estos eran los mismos que ayudaban a Ucrania contra Rusia y nos hablaban a la UE de ayudar a Ucrania por el peligro de Rusia para la UE. ¿Te acuerdas cuando te decía que la UE tenía que mirar por sus intereses y buscar acuerdos de paz en vez de gastar dinero en la guerra?
1 K 25
#2 concentrado
l exsecretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha llamado a los donantes pagafantas :troll:
0 K 20
themarquesito #8 themarquesito
Esto ya lo habían explicado los demócratas hace un par de años para conseguir la aprobación de un paquete de ayuda militar a Ucrania
0 K 20
pepel #6 pepel
Y han tardado 8 guerras finalizadas para darse cuenta.
0 K 19
EvilPreacher #7 EvilPreacher
El mecanismo tradicional del capitalismo: socialización de pérdidas, privatización de beneficios.
0 K 15
Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
¿Así que el dinero estadounidense gastado en armas estadounidenses fabricadas en Estados Unidos se ha quedado en Estados Unidos? Es algo inaudito, menos mal que nos lo cuentan, nadie podría haber llegado a una conclusión tan enrevesada jamás.
0 K 11

menéame