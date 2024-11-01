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Angine de Poitrine - Sherpa | guitarras microtonales | Musica

Angine de Poitrine - Sherpa | guitarras microtonales | Musica  

Las guitarras microtonales son instrumentos modificados con trastes adicionales, permitiendo tocar intervalos más pequeños que el semitono estándar (cuartos de tono o sistemas de 15, 31, 53 notas). Rompen con la afinación occidental de 12 tonos para explorar escalas exóticas, música turca/india y nuevas texturas armónicas, a menudo usando trastes móviles

| etiquetas: angine de poitrine , guitarras microtonales , rock experimental
13 3 0 K 90 cultura
16 comentarios
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Comentarios destacados:    
rrubior #4 rrubior
Meneo porque les he conocido recientemente y me siguen explotando la cabeza.
4 K 47
ElPerroDeLosCinco #3 ElPerroDeLosCinco
Hay AdP, hay meneo. Si no les conocéis, dadle una oportunidad. Después del "susto" por las pintas, fijaos en la virguería técnica, el ritmo... Algo diferente a lo que conocéis (probablemente).
3 K 43
McGorry #6 McGorry
Yo todavía no sé si me gustan o me dan asco.
Como decía hace poco un colega: Si fuera crío, miedo me darían
3 K 40
EldelaPepi #12 EldelaPepi
#6
A mí me pasó eso cuando probé mi primera birra y te puedo asegurar que no fue la última. :-D

Me encanta este grupo. Es de lo mejor que he conocido este año.
0 K 9
Aguarrás #10 Aguarrás
Estos tíos ... Son raros de cojones, y me encantan.
Klek, el batería es una puta máquina. Debería estar admirando al guitarrista-bajista de pinreles amágiles, que es más de "mi cuerda", pero... o_o
2 K 31
JungSpinoza #1 JungSpinoza *
Para los que gusten de riff de guitarras ... yo sigo siendo mas de Bad Bunny
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Angine de Poitrine es un dúo canadiense de rock formado en el distrito de Chicoutimi, Saguenay, Quebec. Está compuesto por músicos anónimos que actúan bajo los seudónimos del guitarrista Khn de Poitrine y el baterista Klek de Poitrine. Son conocidos por sus composiciones complejas y microtonales al estilo del math rock y el rock experimental, y por una imagen pública absurda, caracterizada por máscaras…   » ver todo el comentario
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aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro
#1 Su segundo album "Vol 2" fue publicado recientemente
www.youtube.com/watch?v=Ggng4bexzuY
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#8 Seat127
#1 En Angine de Poitrine el que se sale el Klek, madre mía que pedazo de batería!!!!
2 K 33
salteado3 #14 salteado3
No sé por qué me he acordado del cantante de la ruleta de la suerte.
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#11 kasianowsky
Es el grupo de moda ahora mismo, me los encuentro por todos sitios. Son muy originales, merece la pena escucharlos
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Sacronte #7 Sacronte
Muy buenos como siempre, pero en verano tiene que hacer calor vestio así para un concierto en Torremolinos xD
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#15 prevenio
Hasta en la sopa últimamente. Tocan un rato pero tienen la musicalidad de una cinta cargando un programa en un zx spectrum.
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Estoeslaostia #16 Estoeslaostia
Meneo por qué me descojono cuando Facu dice " Angine de poitrine" y ahora no paro de decirlo.
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ErMijita #13 ErMijita
Qué pesadilla con los fenómenos virales y las modas. Los escuché hace ya semanas y he oído el disco... lo siento pero no es para tanto. Además, me pregunto si se habrían vuelto tan virales si no llevasen esas pintas... probablemente no.
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menéame