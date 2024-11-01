Angine de Poitrine - Sherpa | guitarras microtonales | Musica  

Las guitarras microtonales son instrumentos modificados con trastes adicionales, permitiendo tocar intervalos más pequeños que el semitono estándar (cuartos de tono o sistemas de 15, 31, 53 notas). Rompen con la afinación occidental de 12 tonos para explorar escalas exóticas, música turca/india y nuevas texturas armónicas, a menudo usando trastes móviles