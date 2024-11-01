Angine de Poitrine - Sherpa | guitarras microtonales | Musica  

Las guitarras microtonales son instrumentos modificados con trastes adicionales, permitiendo tocar intervalos más pequeños que el semitono estándar (cuartos de tono o sistemas de 15, 31, 53 notas). Rompen con la afinación occidental de 12 tonos para explorar escalas exóticas, música turca/india y nuevas texturas armónicas, a menudo usando trastes móviles
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Como decía hace poco un colega: Si fuera crío, miedo me darían
A mí me pasó eso cuando probé mi primera birra y te puedo asegurar que no fue la última.
Me encanta este grupo. Es de lo mejor que he conocido este año.
Klek, el batería es una puta máquina. Debería estar admirando al guitarrista-bajista de pinreles amágiles, que es más de "mi cuerda", pero...
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Angine de Poitrine es un dúo canadiense de rock formado en el distrito de Chicoutimi, Saguenay, Quebec. Está compuesto por músicos anónimos que actúan bajo los seudónimos del guitarrista Khn de Poitrine y el baterista Klek de Poitrine. Son conocidos por sus composiciones complejas y microtonales al estilo del math rock y el rock experimental, y por una imagen pública absurda, caracterizada por máscaras… » ver todo el comentario
www.youtube.com/watch?v=Ggng4bexzuY
youtu.be/Te1HkBx7rDw?si=AO52FqR4iKLiKbRR