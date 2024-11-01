·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8874
clics
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
5554
clics
Moltbot: la historia de 72 horas que acabó en estafa millonaria y pánico global
9093
clics
Mapa de densidad de población de la UE [ENG]
8254
clics
Hace 16 años un estudiante de Barcelona buscaba una forma fácil de editar PDFs. La web que creó es una de las más vistas de internet
6448
clics
Resultados Elecciones Aragón 2026 | Votos, escaños y mayorías
más votadas
444
El Gobierno andaluz cede a Google los datos de 738.502 alumnos menores
306
El Frente Amplio propuesto por Rufián se convertiría en tercera fuerza en España con entre 55 y 75 escaños, permitiendo revalidar el gobierno de Sánchez
369
Pues ya estaría... A partir de ahora todos con vivienda y trabajos dignos. La envidia de Europa...
386
Estados Unidos promueve protestas en otros países (según admiten los propios EE. UU.)
247
El juez Peinado pide a la Policía que rastree los vuelos realizados por Begoña Gómez y su asesora en los últimos siete años
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
143
clics
Ángel, (77 años), obligado a trabajar tras jubilarse: “Me tuve que hacer autónomo para poder pagar el alquiler. Ahora cobro una pensión de 450 euros y facturo entre 3.000 y 3.500 euros mensuales”
Este pensionista ha tenido que reinventarse laboralmente tras la jubilación para poder hacer frente al alto coste de la vida.
|
etiquetas
:
trabajo
,
jubilacion
7
2
5
K
35
actualidad
22 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
2
5
K
35
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
zappbranigam
Vamos que ha trabajado en negro o cotizando lo mínimo toda su vida y ahora nos tiene que dar pena.
12
K
121
#11
fremen11
*
#3
#5
#6
Este señor trabajaba en una empresa hasta 2008, según la noticia, así que figúraos la mierda que cotizaban por él.....
2
K
28
#12
Kuruñes3.0
*
#11
Este señor cobraba en negro (mejor para los dos) y ahora llora por las esquinas.
2
K
36
#16
fremen11
#12
En la noticia no dice nada, mi padre tenía un pensión de menos de 800 lerdos y no había cobrado en negro en su puta vida.....
0
K
8
#21
Pixmac
*
#6
Un familiar estuvo cotizando lo mínimo como autónomo y poco antes de la jubilación se dio cuenta de lo poco que le iba a quedar y no le quedó otra que aumentar su cotización para cobrar más. No tuvo mucha suerte, que murió poco tiempo después de jubilarse (lo raro es que no pasara antes, que era obeso y no se cuidaba).
No sería de extrañar que esta persona trabajara de electricista en una empresa pero cotizara como autónomo. No siempre hubo obligación de cotizar como autónomo y los…
» ver todo el comentario
1
K
31
#5
insulabarataria
durante toda su vida al oficio de electricista, relata que tras una vida de trabajo y cotizaciones, la pensión que percibía no le permitía afrontar los gastos básicos, ya que cobraba una pensión de 850 euros
¿40 años cotizados (es un decir) y solo llega a 850 euros? ¿Cuánto cotizaba?
9
K
112
#7
frutosm
*
#5
Obviamente lo mínimo, el resto todo en negro y que no venga de víctima, tiene lo que se merece. Lo que no entiendo dónde habrá metido la pasta, tiene que tener los colchones llenos de pesetas.
7
K
91
#13
espartino
*
#7
#5
#9
Pues como el 100% de empleadas del hogar y cuidadoras de niños hace nada.
0
K
6
#14
MetalAgm
#7
La duda podria surgir en si la falta de cotizacion fue conscientemente o fue porque sus jefes no le declararon...
0
K
12
#19
cabrerenc
#5
Pues seguramente como todos los autonomos, el mínimo. De antes el equivalente al SMI o un poco más si era Autonomo Societario.
Pero no es culpa de los autonomos, lo de quejarse si, ya que los últimos años penalizan mucho y si las cosas se tuercen, todo lo pagado de más se va a la nada.
Lo que se queja este hombre, y en mi opinion tiene razón, si ya ha trabajado lo que le tocaba, y ahora trabaja más, por que le bajan la pensión?
No entran en detalles, pero si el caso es tal que:
- Trabajando 37 años y hacer nada más -> 850€/mes.
- Trabajando 37 años y seguir trabajando -> 450€/mes
Es injusto.
0
K
6
#3
Kuruñes3.0
*
Angel tiene toda la pinta de ser un puto sinvergüenza. Así sin entrar en la noticia.
5
K
65
#8
Atusateelpelo
No se, Rick, apesta a bulo que tira para atras...
4
K
46
#20
Robus
#8
O, como mínimo, a que hay algo que no nos cuentan.
0
K
11
#22
Atusateelpelo
#20
Tiene 77 años asi que se jubilo hara unos 12 años (con 66). Eso nos lleva a 2014.
Tampoco dicen donde vive. Lo que daria contexto al precio del alquiler.
Trabajo de electricista...¿por el sueldo minimo cuando todo el mundo sabe que un electricista cobra poco mas o menos lo que le da la gana? Y mas en la epoca del boom inmobiliario que tendria que conllevar cotizaciones altas por sueldos igualmente altos.
Se contradice un poco en cuanto a lo que cobra de jubilacion. En un lado dice que…
» ver todo el comentario
0
K
18
#9
xant
Hay y había en mi entorno alguno que cotizaba el mínimo de autónomo y se enorgullecía de ello, mucho cobro en "B", los demás eramos tontos cotizando todo, y ahora, los que viven, andan quejándose que ellos han levantado el país, y matracas como esa, a mi no me dan mucha pena.
3
K
39
#2
Chinchorro
Imposible, si están los jubilados nadando en oro con las pensiones millonarias y alquilando los cincuenta pisos que tiene cada uno en propiedad...
2
K
33
#4
Gry
¿Y cuanto facturaba antes de jubilarse?
0
K
18
#1
NPCMeneaMePersigue
Vaya pero si los amigos de Esptein e Israel en España nos dicen que los pensionistas viven a cuerpo de rey! otra vez nos mintieron
0
K
12
#18
Estoeslaostia
Ejemplo práctico de español patriota amante de la libertad.
Su dinero. Su libertad.
Pero que no se queje de lo que le dan ahora.
0
K
7
#10
Solinvictus
Alguien con más conocimiento que yo me ponía decir cuánto declaraba este antes de jubilarse?
0
K
7
#15
insulabarataria
#10
según una web trucha que he encontrado, debería haber ganado unos 1600€ de base de cotización y 30 años trabajados.
Eso suponiendo que se cotice lo que toca, claro.
0
K
10
#17
xant
#10
Esto es lo que he podido sacar para 2025 de las cotizaciones mínimas
0
K
6
Ver toda la conversación (
22
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
No sería de extrañar que esta persona trabajara de electricista en una empresa pero cotizara como autónomo. No siempre hubo obligación de cotizar como autónomo y los… » ver todo el comentario
¿40 años cotizados (es un decir) y solo llega a 850 euros? ¿Cuánto cotizaba?
Pero no es culpa de los autonomos, lo de quejarse si, ya que los últimos años penalizan mucho y si las cosas se tuercen, todo lo pagado de más se va a la nada.
Lo que se queja este hombre, y en mi opinion tiene razón, si ya ha trabajado lo que le tocaba, y ahora trabaja más, por que le bajan la pensión?
No entran en detalles, pero si el caso es tal que:
- Trabajando 37 años y hacer nada más -> 850€/mes.
- Trabajando 37 años y seguir trabajando -> 450€/mes
Es injusto.
Tampoco dicen donde vive. Lo que daria contexto al precio del alquiler.
Trabajo de electricista...¿por el sueldo minimo cuando todo el mundo sabe que un electricista cobra poco mas o menos lo que le da la gana? Y mas en la epoca del boom inmobiliario que tendria que conllevar cotizaciones altas por sueldos igualmente altos.
Se contradice un poco en cuanto a lo que cobra de jubilacion. En un lado dice que… » ver todo el comentario
Su dinero. Su libertad.
Pero que no se queje de lo que le dan ahora.
Eso suponiendo que se cotice lo que toca, claro.