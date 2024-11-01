edición general
Ángel, (77 años), obligado a trabajar tras jubilarse: “Me tuve que hacer autónomo para poder pagar el alquiler. Ahora cobro una pensión de 450 euros y facturo entre 3.000 y 3.500 euros mensuales”

Ángel, (77 años), obligado a trabajar tras jubilarse: “Me tuve que hacer autónomo para poder pagar el alquiler. Ahora cobro una pensión de 450 euros y facturo entre 3.000 y 3.500 euros mensuales”

Este pensionista ha tenido que reinventarse laboralmente tras la jubilación para poder hacer frente al alto coste de la vida.

#6 zappbranigam
Vamos que ha trabajado en negro o cotizando lo mínimo toda su vida y ahora nos tiene que dar pena.
12
#11 fremen11 *
#3 #5 #6 Este señor trabajaba en una empresa hasta 2008, según la noticia, así que figúraos la mierda que cotizaban por él.....
2
#12 Kuruñes3.0 *
#11 Este señor cobraba en negro (mejor para los dos) y ahora llora por las esquinas.
2
#16 fremen11
#12 En la noticia no dice nada, mi padre tenía un pensión de menos de 800 lerdos y no había cobrado en negro en su puta vida.....
0
#21 Pixmac *
#6 Un familiar estuvo cotizando lo mínimo como autónomo y poco antes de la jubilación se dio cuenta de lo poco que le iba a quedar y no le quedó otra que aumentar su cotización para cobrar más. No tuvo mucha suerte, que murió poco tiempo después de jubilarse (lo raro es que no pasara antes, que era obeso y no se cuidaba).

No sería de extrañar que esta persona trabajara de electricista en una empresa pero cotizara como autónomo. No siempre hubo obligación de cotizar como autónomo y los…   » ver todo el comentario
1
insulabarataria #5 insulabarataria
durante toda su vida al oficio de electricista, relata que tras una vida de trabajo y cotizaciones, la pensión que percibía no le permitía afrontar los gastos básicos, ya que cobraba una pensión de 850 euros

¿40 años cotizados (es un decir) y solo llega a 850 euros? ¿Cuánto cotizaba?
9
#7 frutosm *
#5 Obviamente lo mínimo, el resto todo en negro y que no venga de víctima, tiene lo que se merece. Lo que no entiendo dónde habrá metido la pasta, tiene que tener los colchones llenos de pesetas.
7
#13 espartino *
#7 #5 #9 Pues como el 100% de empleadas del hogar y cuidadoras de niños hace nada.
0
#14 MetalAgm
#7 La duda podria surgir en si la falta de cotizacion fue conscientemente o fue porque sus jefes no le declararon...
0
#19 cabrerenc
#5 Pues seguramente como todos los autonomos, el mínimo. De antes el equivalente al SMI o un poco más si era Autonomo Societario.
Pero no es culpa de los autonomos, lo de quejarse si, ya que los últimos años penalizan mucho y si las cosas se tuercen, todo lo pagado de más se va a la nada.
Lo que se queja este hombre, y en mi opinion tiene razón, si ya ha trabajado lo que le tocaba, y ahora trabaja más, por que le bajan la pensión?
No entran en detalles, pero si el caso es tal que:
- Trabajando 37 años y hacer nada más -> 850€/mes.
- Trabajando 37 años y seguir trabajando -> 450€/mes
Es injusto.
0
#3 Kuruñes3.0 *
Angel tiene toda la pinta de ser un puto sinvergüenza. Así sin entrar en la noticia.
5
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
No se, Rick, apesta a bulo que tira para atras...
4
Robus #20 Robus
#8 O, como mínimo, a que hay algo que no nos cuentan.
0
Atusateelpelo #22 Atusateelpelo
#20 Tiene 77 años asi que se jubilo hara unos 12 años (con 66). Eso nos lleva a 2014.

Tampoco dicen donde vive. Lo que daria contexto al precio del alquiler.

Trabajo de electricista...¿por el sueldo minimo cuando todo el mundo sabe que un electricista cobra poco mas o menos lo que le da la gana? Y mas en la epoca del boom inmobiliario que tendria que conllevar cotizaciones altas por sueldos igualmente altos.

Se contradice un poco en cuanto a lo que cobra de jubilacion. En un lado dice que…   » ver todo el comentario
0
#9 xant
Hay y había en mi entorno alguno que cotizaba el mínimo de autónomo y se enorgullecía de ello, mucho cobro en "B", los demás eramos tontos cotizando todo, y ahora, los que viven, andan quejándose que ellos han levantado el país, y matracas como esa, a mi no me dan mucha pena.
3
Chinchorro #2 Chinchorro
Imposible, si están los jubilados nadando en oro con las pensiones millonarias y alquilando los cincuenta pisos que tiene cada uno en propiedad...
2
Gry #4 Gry
¿Y cuanto facturaba antes de jubilarse? :-P
0
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Vaya pero si los amigos de Esptein e Israel en España nos dicen que los pensionistas viven a cuerpo de rey! otra vez nos mintieron
0
Estoeslaostia #18 Estoeslaostia
Ejemplo práctico de español patriota amante de la libertad.
Su dinero. Su libertad.
Pero que no se queje de lo que le dan ahora.
0
Solinvictus #10 Solinvictus
Alguien con más conocimiento que yo me ponía decir cuánto declaraba este antes de jubilarse?
0
insulabarataria #15 insulabarataria
#10 según una web trucha que he encontrado, debería haber ganado unos 1600€ de base de cotización y 30 años trabajados.
Eso suponiendo que se cotice lo que toca, claro.
0
#17 xant
#10 Esto es lo que he podido sacar para 2025 de las cotizaciones mínimas  media
0

