edición general
5 meneos
24 clics
Un analista de comunicación política señala el error del PP en la manifestación de este domingo: no es la táctica, sino en el relato

Un analista de comunicación política señala el error del PP en la manifestación de este domingo: no es la táctica, sino en el relato

"Volvió a cometer el mismo error: construir toda su estrategia contra alguien, no a favor de algo". "Llevan dos años pidiendo la caída de un Gobierno que no cae. Y eso solo genera frustración". Cada nueva convocatoria en la calle, asegura, refuerza la imagen de un PP impotente. "En comunicación política, insistir en un enemigo que resiste no desgasta al adversario: desgasta al que grita. Cada nueva manifestación confirma la idea de un PP impotente, atrapado en un bucle emocional que ya no moviliza". Pedro Sánchez ha logrado justo lo contrario.

| etiquetas: pp , manifestación , comunicación política , javier sánchez glez , errores
4 1 0 K 58 politica
7 comentarios
4 1 0 K 58 politica
Pertinax #1 Pertinax
Calla coñio, callaaaaaa.
1 K 18
calde #2 calde
#1 Se te ve frustrado...
0 K 12
calde #7 calde
#4 Joder, si me vas a hacer un regalo, que sea algo más interesante... ¬¬
0 K 12
oceanon3d #6 oceanon3d
Menuda foto ... retrato al oleo de la mediocridad, del olor a nafta, de lo deleznable...
0 K 8
#3 z1018
Y sus propuestas son: ninguna (del váyase señor González al váyase dictador Sánchez).
0 K 7
#5 beldin
#3 y curiosamente cierto personaje coincide en los dos pp ¿casualidad?
0 K 6

menéame