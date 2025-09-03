edición general
Un análisis relaciona el abuso de edulcorantes con una aceleración del deterioro cognitivo

Algunos sustitutos del azúcar se asocian con un deterioro cognitivo más rápido. Es lo que sugiere un estudio poblacional que publica este miércoles la revista Neurology. La investigación cogió una base de datos de 12.700 adultos, pero se centró en aquellos de entre 55 y 72 años (unos 5.000), después siguió su evolución durante ocho años. En este tiempo se les hizo registrar todo lo que comían y se les sometió a pruebas para comprobar su rapidez mental y deterioro cognitivo.

#1 ooshima
“Correlación no implica causalidad”

Sou da you.
0 K 7
#2 Torrezzno
No shit. Ahora entiendo el comportamiento de los chavales todo el día con el monster en la mano
4 K 50
#4 johel
#2 No te veo fino. Para sufrir un deterioro cognitivo primero tienen que pasar por un desarrollo cognitivo...
2 K 33
#5 Torrezzno
#4 mierda, los edulcorantes me han pasado factura a mi también xD xD
1 K 19
#6 johel
#5 En mis tiempos eran los porros. Bueno no, eran diractamente las drogas, estare proyectando ;)
1 K 18
#7 Ishkar
#2 Todos los monster tienen una cantidad de azúcar indecible, solo hay uno o dos sin azúcar
0 K 10
#8 Torrezzno
#7 y esos tienen edulcorantes artificiales que son incluso peores
1 K 19
#9 ooshima
#8 Muchísimo peores, donde va a parar.
0 K 7
#3 okeil
Los de entre 72 y 80, mostraron deterioro cognitivo ... por los edulcorantes, claramente ...
0 K 10
#10 TripleXXX
No conocía ese efecto pero evito los edulcorantes porque creo que engañan al cerebro y éste puede mandar un chute de insulina sin sentido.

Algo leí sobre eso hace muchos años pero es que solo necesitas dos o tres días para acostumbrarte al café sin azúcar y si le echas leche te parece muy dulce.
2 K 30
#12 abnog
#10 Confirmo lo del café, pero tiene un efecto secundario indeseable: dejas de poder tomar café en el 90% de cafeterías y restaurantes españoles, porque en esos, aparte de no saber hacer un café decente te ponen mierda torrefacta intragable sin azúcar.
0 K 11

