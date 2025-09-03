Un análisis relaciona el abuso de edulcorantes con una aceleración del deterioro cognitivo

Algunos sustitutos del azúcar se asocian con un deterioro cognitivo más rápido. Es lo que sugiere un estudio poblacional que publica este miércoles la revista Neurology. La investigación cogió una base de datos de 12.700 adultos, pero se centró en aquellos de entre 55 y 72 años (unos 5.000), después siguió su evolución durante ocho años. En este tiempo se les hizo registrar todo lo que comían y se les sometió a pruebas para comprobar su rapidez mental y deterioro cognitivo.
| etiquetas: edulcorantes , deterioro cognitivo , salud , alimentación
Algo leí sobre eso hace muchos años pero es que solo necesitas dos o tres días para acostumbrarte al café sin azúcar y si le echas leche te parece muy dulce.
