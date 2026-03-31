Anabel Alonso, implacable contra los críticos de la eutanasia: "Con Franco había pena de muerte"

Anabel Alonso ha recogido unas recientes declaraciones del periodista Enrique de Diego, en las que afirmaba el siguiente mensaje: "Con Franco no había ni aborto ni eutanasia". Unas palabras a las que ha querido contestar la intérprete: "Con Franco había aborto (sólo para las que podían ir a Londres), las demás se jugaban la vida. Y pena de muerte (eutanasia obligatoria para gente sana que no la había solicitado)"