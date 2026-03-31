edición general
20 meneos
31 clics
Anabel Alonso, implacable contra los críticos de la eutanasia: "Con Franco había pena de muerte"

Anabel Alonso, implacable contra los críticos de la eutanasia: "Con Franco había pena de muerte"

Anabel Alonso ha recogido unas recientes declaraciones del periodista Enrique de Diego, en las que afirmaba el siguiente mensaje: "Con Franco no había ni aborto ni eutanasia". Unas palabras a las que ha querido contestar la intérprete: "Con Franco había aborto (sólo para las que podían ir a Londres), las demás se jugaban la vida. Y pena de muerte (eutanasia obligatoria para gente sana que no la había solicitado)"

| etiquetas: franquismo , eutanasia , pena de muerte , enrique de diego , anabel alonso
16 4 4 K 123 actualidad
16 comentarios
16 4 4 K 123 actualidad
Comentarios destacados:    
#1 Albarkas *
En tiempos de Franco, la condena era la pena de muerte. Ahora sus nostálgicos quieren condenar a malvivir a los demás.
Que se metan en sus asuntos y dejen tranquilos al resto.
2 K 47
#2 mancebador
¿De verdad a alguien se le ha ocurrido que este argumento ridículo había que traerlo aquí?
2 K 33
Golan_Trevize #3 Golan_Trevize
#2 ¡oh dios mío! ¡Es la nueva "Bad Bunny" española!


xD
1 K 28
Malinke #4 Malinke
#2
«En su perfil personal de X (antes Twitter), Anabel Alonso ha recogido unas recientes declaraciones del periodista Enrique de Diego, en las que afirmaba el siguiente mensaje: "Con Franco no había ni aborto ni eutanasia".»
4 K 83
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#4 pero las cunetas estaban llenas
0 K 20
Ilunabarra #5 Ilunabarra
#2 ¿Ridículo por qué? A mí no me lo parece para nada.
0 K 10
#6 mancebador
#5 ¿De verdad no te parece ridículo emplear la pena de muerte durante la dictadura como un argumento a favor de la eutanasia?
0 K 10
Pertinax #7 Pertinax
#6 Es un argumento que contradice los argumentos de la derecha. A mi me parece más que pertinente.
1 K 28
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
#7 No es pertinente, es @Pertinax
2 K 39
Pertinax #9 Pertinax
#8 Un zasca en todo el jeto a Abogados Cristofachas es lo que es
2 K 40
#10 mancebador
#7 ¿Cómo hace tal cosa exactamente?
0 K 10
Pertinax #12 Pertinax *
#10 Lo tienes en el envío.
"(eutanasia obligatoria para gente sana que no la había solicitado)"
0 K 17
Expat_Guinea_Ecuatorial #13 Expat_Guinea_Ecuatorial
Ahora hay aborto, suicidio pagado por el estado (eutanasia) pero no pena de muerte para asesinos
0 K 11
#14 muerola
#13 si porque en el franquismo la pena de muerte era para "asesinos" verdad ?
Pues no entiendo cómo no se la aplicó Franco a si mismo
El resto , chorradas habituales de ultraderechistas
0 K 11
#15 fingulod
#13 Algunos ven mejor el asesinato que el suicidio. Los que se denominan provida concretamente.
1 K 17
#16 Toponotomalasuerte
Es que normalmente los que están en contra de la eutanasia y el aborto son apólogos de la pena de muerte. Son la misma escoria.
0 K 10

menéame