Anabel Alonso, implacable contra los críticos de la eutanasia: "Con Franco había pena de muerte"

Anabel Alonso ha recogido unas recientes declaraciones del periodista Enrique de Diego, en las que afirmaba el siguiente mensaje: "Con Franco no había ni aborto ni eutanasia". Unas palabras a las que ha querido contestar la intérprete: "Con Franco había aborto (sólo para las que podían ir a Londres), las demás se jugaban la vida. Y pena de muerte (eutanasia obligatoria para gente sana que no la había solicitado)"
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Que se metan en sus asuntos y dejen tranquilos al resto.
«En su perfil personal de X (antes Twitter), Anabel Alonso ha recogido unas recientes declaraciones del periodista Enrique de Diego, en las que afirmaba el siguiente mensaje: "Con Franco no había ni aborto ni eutanasia".»
"(eutanasia obligatoria para gente sana que no la había solicitado)"
Pues no entiendo cómo no se la aplicó Franco a si mismo
El resto , chorradas habituales de ultraderechistas