Ana Rosa regresa más a la derecha que nunca: Aguirre, Olona, entrevista a Feijóo y Sánchez en la diana

Desde Macarena Olona a Esperanza Aguirre, entre otros, las incorporaciones para esta temporada parecen subrayar todavía más la línea editorial que, un nuevo curso, volverá a seguir este espacio matinal de Mediaset. De hecho, en este arranque de temporada por el plató de su programa pasará el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el cual ha declarado en alguna entrevista que lo ve "menos contemporizador" y "más firme". No solo eso, sino que apunta que este político cambió por completo el día que "sacó lo de las saunas".