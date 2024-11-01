edición general
Ana Rosa regresa más a la derecha que nunca: Aguirre, Olona, entrevista a Feijóo y Sánchez en la diana

Desde Macarena Olona a Esperanza Aguirre, entre otros, las incorporaciones para esta temporada parecen subrayar todavía más la línea editorial que, un nuevo curso, volverá a seguir este espacio matinal de Mediaset. De hecho, en este arranque de temporada por el plató de su programa pasará el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, sobre el cual ha declarado en alguna entrevista que lo ve "menos contemporizador" y "más firme". No solo eso, sino que apunta que este político cambió por completo el día que "sacó lo de las saunas".

Ese no es el problema. Oye, es su línea editorial y se acepta. Lo malo es MENTIR en cada programa.
#1 Su línea editorial es mentir
#1 Eso también forma parte de su línea editorial.
Aparte de "más a la derecha" ha venido "más derechosa".
Y así le van las audiencias.
Anal Roza, ¡Aaaal patriótico rescate!
Eso sí, cobrando y por medio de un a empresa fantasma en paraíso fiscal, ¡¡¡ Que para eso es española de bien!!
La que atacaba a Nevenka cuando fue agredida. Una joya.
