Ayuso sobrepasa todos los límites y acusa al Gobierno de apoyar a los terroristas que han matado a un español en Jerusalén
La presidenta madrileña ha defendido una supuesta relación de complicidad entre los terroristas de Hamás y el Gobierno de España
politica
17 comentarios
#7
MiguelDeUnamano
Vaya, la miserable que apoya a los genocidas escurriendo el bulto para señalar a otros con un bulo destinado a las mentes más débiles y/o miserables de este país.
4
K
67
#11
devilinside
#7
Es que ella de algo parecido al genocidio, el gerontocidio, sabe un rato
2
K
31
#5
ipanies
*
Os imagináis a esta tipa, marioneta de MAR alias "sin escrupulos", en los momentos de mayores numeros de asesinatos de ETA en España?? Ufff, solo escribiéndolo me ha dado un escalofrío en la espalda.
5
K
67
#14
rob
*
#5
Sí, lo imagino porque ella habría sido el objetivo.
0
K
12
#1
me_gusta_tocar_tetas
Vaya víbora
2
K
20
#6
Khadgar
¿Están tan desesperados o son así de gilipollas al natural y no me había dado cuenta?
1
K
17
#3
reivaj01
Poco sobrepasa pa lo guapa que es.
1
K
16
#17
tsukamoto
*
votante tipo:
www.tebeosfera.com/T3content/img/T3_series/i/e/1FVk-serie.jpg
0
K
16
#15
tsukamoto
es una
P
uta
P
ayasa distare-dementes, que odia a los Gazaties no por ser musulmanes,
sino por ser pobres
. PPuesto que a los jequecillos de Abu Dhabi bien les va a comer el ojete cuando le conviene.
Asi pues, mejor seria que los estupidos de sus votantes, miraran como tienen la cuenta corriente de llena antes de depositar un voto para ella en las urnas.
0
K
16
#2
Pepepistolas
Voto spam a todas las noticias relacionadas con esta sinverguenza indigente mental.
1
K
10
#9
Lenari
*
Bueno, en la guerra entre las milicias de Gaza e Israel, el gobierno ha decidido apoyar a las milicias islamistas y poner sanciones a Israel, así que lo que dice Ayuso es cierto.
Se podrá discutir si es moralmente correcto o no el ponerse al lado de las milicias islamistas de Gaza, eso ya es otra cuestión, pero que lo ha hecho es innegable, hoy mismo Sánchez ha anunciado más sanciones contra Israel.
www.meneame.net/story/sanciones-israel-hoy-8-septiembre-presidente-esp
8
K
-48
#10
MiguelDeUnamano
#9
Claaaaaro, porque todos los asesinados por los genocidas son terroristas de Hamas. Hay que joderse con la necesidad que tienen algunos de justificar lo injustificable.
3
K
34
#12
txepel
#9
Oh. Entonces, ¿España seguirá comprando y vendiendo armas a Hamas?
1
K
31
#13
NATOstrófico
#9
Me queda la duda de si tu comentario es por ignorancia o por maldad y fanatismo. En cualquier caso, no engañas a nadie.
3
K
59
#16
Concavenator
*
#9
A veces os imagino a todos los blanqueadores de estos crímenes de lesa humanidad mirando fotos de niños palestinos muertos o desnutridos y masturbándoos. Es caricaturesco y atroz, sí, pero esconde algo de perturbadora verdad.
1
K
23
#4
Ovidio
»
comentario oculto por penalización: Bulo
6
K
-62
#8
txepel
*
#4
El gran problema que tengo con vosotros los apologetas de la limpieza étnica es que no tenéis ni el valor ni la honestidad de ir de frente, de apoyar abiertamente la campaña criminal de Israel, de comentar en los hilos sobre la hambruna o niños muertos, y os escondéis detrás del principio de transposición.
Pero el hecho es que no. Aquí el disculpador de criminales eres tú.
6
K
77
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
