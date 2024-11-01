Amplio despliegue de la Ertzaintza para el partido fantasma sin público entre el Baskonia y el Hapoel de Tel Aviv israelí

Explican fuentes policiales que la Ertzaintza ha realizado un “llamamiento generalizado” este viernes para blindar el partido fantasma. Habrá policías dentro y fuera del pabellón, y también custodiando el alojamiento del equipo de Tel Aviv y la manifestación anunciada dos horas antes desde el barrio de Zaramaga y con destino a Zurbano, al entorno del pabellón. No solamente se cerrarán las puertas de la cancha, sino también el aparcamiento.