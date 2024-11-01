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Amplio despliegue de la Ertzaintza para el partido fantasma sin público entre el Baskonia y el Hapoel de Tel Aviv israelí

Amplio despliegue de la Ertzaintza para el partido fantasma sin público entre el Baskonia y el Hapoel de Tel Aviv israelí

Explican fuentes policiales que la Ertzaintza ha realizado un “llamamiento generalizado” este viernes para blindar el partido fantasma. Habrá policías dentro y fuera del pabellón, y también custodiando el alojamiento del equipo de Tel Aviv y la manifestación anunciada dos horas antes desde el barrio de Zaramaga y con destino a Zurbano, al entorno del pabellón. No solamente se cerrarán las puertas de la cancha, sino también el aparcamiento.

| etiquetas: hapoel tel aviv , vitoria , baskonia , puerta cerrada
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6 comentarios
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Supercinexin #2 Supercinexin
Sería mucho más sencillo no jugarlo y ahorrar todo ese dinero público en despliegues policiales. El Baskonia debería negarse a jugar, que anulen el partido, o le den la Copa al Tel Aviv, y ya está, tan contentos todos.
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 más fácil sería expulsar a Israel de las competiciones internacionales como a Rusia
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Cherenkov #1 Cherenkov
A los genocidas bien que se les tolera todo, a los rusos nada, o los dos o ninguno.
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tul #6 tul
#1 la ultima vez que vinieron a bilbo reventaron varios bares por tener banderas palestinas colgadas mientras los zipaios se reian.
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Format_C #5 Format_C
No se deberia jugar contra nazis
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ehizabai #4 ehizabai
Y ¿qué contentos estarán los de la brigada móvil de la zipaiada viendo a sus héroes sionistas?
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menéame