Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

La polémica promoción de viviendas sociales en Les Naus, Alicante, cuenta con pisos que pertenecen a personas relacionadas con la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, un policía local, la hermana de una funcionaria del Gabinete de Prensa, familiares de la exconcejala de Urbanismo y más beneficiarios ligados al Consistorio.