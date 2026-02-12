edición general
Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

La polémica promoción de viviendas sociales en Les Naus, Alicante, cuenta con pisos que pertenecen a personas relacionadas con la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, un policía local, la hermana de una funcionaria del Gabinete de Prensa, familiares de la exconcejala de Urbanismo y más beneficiarios ligados al Consistorio.

Asimismov
Si les desahucian y les venden los pisos a los necesitados a precios legales habrá sido un acto de justicia para todos, pero me temo que no desahuciarán a nadie.
4 K 67
poyeur
#1 #3 Pero entonces necesitarían una solución habitacional, propongo Soto del Real ;)
0 K 10
#6 Barriales
Vamos que:
Cambiaron la ley, para subir el precio del metro cuadrado en la constitución de VPO.
Cambiaron la ley, aumentando la renta máxima para poder acceder a los pisos de VPO.
Y después se los repartieron.
El partido de la delincuencia organizada pepetarra, haciendose un traje a medida.
3 K 41
sat
Cómo de caprichoso es el azar...
1 K 20
jonolulu
Yo les haría pagar la ayuda pública íntegra que haya tenido la VPO, y luego que se coman la hipoteca, el embargo, o lo que venga
0 K 18
#8 Emotivo
Han repartido entre todos aquellos que los solicitaron unos cuantos, pero claro, pensaban que como los promovieron ellos eran suyos y dirán, deberían darnos las gracias porque hemos soltado algunos.
Pa la saca.
1 K 13
SeñorPresunciones
Va a estar cachondo cuando gobiernen estos ladrones con los fascistas de VOX.
0 K 12
#5 MenéameParaLosFascistas
Qué mal pensados. Será coincidencia, igual que las comisiones del novio y del hermano.
0 K 10
ansiet
Nada nuevo por la Comunidad Fachenciana circulen por favor.
Heil!!!
0 K 10
#4 tpm1
Menuda cara de idiota le habrá quedado al concejal o alto cargo del ayuntamiento que no se enteró del negocio que se habían montado sus compañeros de trabajo y no pudo enchufar a nadie.
0 K 10
#9 vicox
#4 Que va, si la concejala ya se llevó el suyo y el de sus amigos, en este caso la cara de tonto es del alcalde, porque es imposible que se enterara. Aunque es posible que pensara en la próxima promoción, no sea que estas se hundan.
0 K 6
#12 SpeakerBR
Hay VPO VIP para los amigotes y VPO para la preble.
Lo contrario seria como hacer un puente sin comisiones.
0 K 6

