Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante

La polémica promoción de viviendas sociales en Les Naus, Alicante, cuenta con pisos que pertenecen a personas relacionadas con la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, un policía local, la hermana de una funcionaria del Gabinete de Prensa, familiares de la exconcejala de Urbanismo y más beneficiarios ligados al Consistorio.
| etiquetas: viviendas protegidas , ayuntamiento de alicante , vivienda social
Cambiaron la ley, para subir el precio del metro cuadrado en la constitución de VPO.
Cambiaron la ley, aumentando la renta máxima para poder acceder a los pisos de VPO.
Y después se los repartieron.
El partido de la delincuencia organizada pepetarra, haciendose un traje a medida.
Pa la saca.
Heil!!!
Lo contrario seria como hacer un puente sin comisiones.