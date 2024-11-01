edición general
Amancio Ortega vende edificio en Nueva York por menos de la mitad de lo que pagó

Una unidad de Pontegadea, la oficina familiar de Ortega, está en contrato para vender 366 Madison Ave. al grupo Sioni por unos US$50 millones.

Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
¿Cuanto ha sacado de alquiler en estos 20 años?
¿Cuanto han dejado de invertir en la conservacion y en que estado se encuentra el edificio?
reithor #5 reithor
Habrá que compensarle desde el erario público, no sea que baje en la lista Forbes
Kantinero #7 Kantinero
Por la mitad? Este tío no llegará lejos, no vale para los negocios
ur_quan_master #1 ur_quan_master
No tengo ninguna prueba ni ninguna duda de que las cuentas le salen a ganar.
#3 esbrutafio
#1 Tulipanes.
#8 R2dC
#3 Voto por tulipanes también. Hay un monton de oficinas vacías en NYC que están reconvirtiendo a apartamentos.
#6 BurraPeideira_
Haced una colecta de fachapobres para ayudarle.
alcama #2 alcama
Oferton
