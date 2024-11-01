Alyssa Carson, la mujer que se está preparando desde los 3 años de edad para ser el primer humano en pisar Marte [ENG]

La Tierra se está poniendo muy caliente y para sobrevivir, dicen los expertos, que hay que ir a Marte. Alyssa Carson, de Baton Rouge (Louissiana, Estados Unidos, Planeta Tierra) se está preparando desde los 3 años de edad para pisar Marte la próxima década como así sueña la NASA y Elon M. Su sueño empezó cuando le dijo a su padre con 3 años de edad "papá, quiero ir a Marte" y ahora se está sacando un doctorado en astrobiología.