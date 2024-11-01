edición general
Alyssa Carson, la mujer que se está preparando desde los 3 años de edad para ser el primer humano en pisar Marte [ENG]

La Tierra se está poniendo muy caliente y para sobrevivir, dicen los expertos, que hay que ir a Marte. Alyssa Carson, de Baton Rouge (Louissiana, Estados Unidos, Planeta Tierra) se está preparando desde los 3 años de edad para pisar Marte la próxima década como así sueña la NASA y Elon M. Su sueño empezó cuando le dijo a su padre con 3 años de edad "papá, quiero ir a Marte" y ahora se está sacando un doctorado en astrobiología.

Beltza01
Yo llevo desde los 10 preparándome para ser rey. Estoy desestudiando para llegar a estar preparado.
angeloso
#2 Si tu árbol genealógico no tiene bucles ni lo intentes.
HeilHynkel
#2

Hubo gente que esperó mucho más que tú y míralo ahora todo radiante y feliz.

No desesperes.  media
PerritaPiloto
Pues va a ir a hacer el paripé. Antes de que ella vaya tiene que haber algunas misiones no tripuladas para preparar el terreno, más que nada porque no se va a poder llevar el suficiente viaje soporte vital con ella y materiales para empezar una nueva base. Aún no hay capsula siquiera y pensar que la va a haber en los próximos 20 años es pecar de tecnoptimismo.

No discuto que haya experimentos en otros planetas que a día de hoy los humanos puediesen hacer mejor que los robots, pero a una misión…   » ver todo el comentario
Mixtape96
Ya hay que ser imbécil para preparar a tu hija para una, muy probable, cruel muerte.
Emotivo
Papá quiero La Luna.
Hijo, cogeme la mano y vamos a por ella.
Después de una hora andando.
Papá no quiero La Luna.
abogado_del_diablo
"La Tierra se está poniendo muy caliente y para sobrevivir, dicen los expertos, que hay que ir a Marte".
"Dicen los expertos"... ¿en inventarse chorradas? Con semejante estupidez de comienzo se quitan las ganas de leerlo.
